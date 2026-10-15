Iraki: Ficewar Hashdush-Sha'abi Daga Jurf al-Nasr Zai Sa Ta'addanci Ya Sake Dawowa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Memban majalisar dokokin Iraki kuma jagoran ƙungiyar Haqq, Muhammad Al-Hasnawi ya ce a bayan ƙoƙarin wasu da'irori na fitar da Hashdush-Sha'abi daga yankin Jurf al-Nasr na lardin Babil, akwai dalilai da dama bayyanannu, waɗanda kowa ya san su. Wanda wajibi ne a kiyaye matsayin yanayin ƙasa na Jurf al-Nasr da muhimmancinsa, domin wannan yankin yana da alaƙa da hanyoyin da ke kaiwa wurare masu tsarki na lardin Karbala.
Memban majalisar dokokin Iraki ya ce waɗanda ke iƙirarin jaruntaka, ya kamata su zo Jurf al-Nasr su kare Karbala mai tsarki da sauran yankunan da ke da alaƙa da ita.
Al-Hasnawi ya bayyana cewa kasancewar sojojin gwagwarmaya da Hashdush-Sha'abi a wannan yankin wani ɓangare ne na tarihi. Waɗannan sojojin sun gabatar da shahidai da yawa kuma da sadaukarwa maras misali sun hana 'yan ta'adda shige da fice ta wannan yankin.
Ya nanata cewa wucewa ta Jurf al-Nasr yana nufin isa Karbala mai tsarki.
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