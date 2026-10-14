Saudiyya Tana Cikin Tsaka Mai Wuya A Dukkan Zabuka Biyu Yaƙi Da Tattaunawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wani rahoto daga tashar labarai ta "CNN" ta yi magana kan raunin na’urorin kariyar sararin samaniyar Saudiya wajen tunkarar hare-haren makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa na sojojin Yemen kuma ta nanata cewa manyan kuɗaɗen soji da mallakar na’urori na zamani, ba su iya tabbatar da amincin ababen more rayuwa na dabarun Saudiyya ba.
Dangane da wannan rahoto, Saudiyya kowace shekara tana kashe dubban biliyoyin daloli kan harkokin tsaro, amma har yanzu tana fuskantar wahala wajen kare wurarenta masu mahimmanci ciki har da filayen jirgin sama, matatun mai da bututun mai daga makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa da sojojin Yemen ke harbawa.
Saudiyya duk da samun mafi zamani makamai daga Amurka da Turai da mallakar na’urorin kariya ta sama mai rubanye da yawa cikin makon da ya gabata ta sha hare-hare masu kisa kan babban filin jirgin da ke hidima ga birnin Riyadh babban birninta.
Dangane da bayanan cibiyar bincike ta zaman lafiya ta duniya ta Stockholm, Saudiyya a shekarar da ta gabata ta kashe dala biliyan 83 kan harkokin tsaro kuma ta haka ta tabbatar da matsayinta cikin ƙasashe 10 da suka fi yawan kuɗin soji a duniya. Sayen makamai na wannan ƙasar sun haɗa da jiragen yaƙi na Amurka, na’urorin kariyar sararin samaniya na "Patriot" da "THAAD" da kuma tarin makamai na zamani daga Faransa da Biritaniya.
Wannan rahoto ya ƙara da cewa Saudiyya tana da wurare masu muhimmanci da yawa da za ta kare. Faɗin wannan ƙasar kusan kashi ɗaya cikin biyar na faɗin Amurka ne kuma tana fuskantar barazana daga ɓangarori uku.
A cikin wannan rahoto an ce: daga gabas, Iran a kololuwar fadace-fadacen bana ta harba kusan makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa 1,000 kan wurare a Saudiyya. Daga arewa, ƙungiyoyin makamai da Iran ke tallafawa a Iraki sun harba jiragen marasa matuƙa don kai hari kan bututun mai mai mahimmanci na gabas zuwa yamma, bututun da ke haɗa gabashin Saudiyya da yammacinta. Daga kudu ma sojojin Yemen waɗanda su ma ke samun goyon bayan Iran, daga wuraren ɓoye da wuraren harba masu motsi a tsaunukan Yemen, suna harba makamai masu linzami kan Saudiyya.
Wannan rahoto ya nanata: kariyar Saudiyya yana nufin kare faɗin cibiyar wurare ba wai kare birnin Riyadh ko matatar mai ɗaya kawai ba. naurorin tsaro dole su gano barazanar da ke shigowa, su tantance wanne ke buƙatar harbowa kuma cikin 'yan sa'o'i su yi gargaɗi ga fararen hula.
An wallafa wannan rubutu a shafin yanar gizo mai zaman kansa na "Vision2030.ai". Shafin da ke nazarin abubuwan da ke faruwa na tattalin arziki na Saudi Arabiya.
A cewar wata majiya ta Saudiyya, ma'aikatar tsaron Saudiyya saboda yawan wuraren da ke fuskantar hari tana fuskantar zaɓuɓɓuka masu wahala kan yadda za a rarraba na’urorin tsaro da ke akwai.
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