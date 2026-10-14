Trump: Haƙurinmu Ga Iran Ya Ƙare Kuma Za Mu Koya Masu Hankali!

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Donald Trump, wanda a kwanakin nan ke cikin zaɓen Amurka mai zuwa kuma yana damuwa da halin 'yan Republican, yayin da yake sukar manufofin gwamnatin Barack Obama game da Tehran, ya sanar da cewa: Haƙurin Washington ga Iran ya ƙare.
Trump ya nanata: Yaƙi da Iran zai ƙare da wuri-wuri, kuma wannan ƙasa ba za ta taɓa samun makamin nukiliya ba, kuma da kawo ƙarshen wannan yaƙin, farashin makamashi zai ragu sosai.
Trump ya ci gaba da cewa: Gwamnatin Barack Obama, tsohon shugaban Amurka, ta ba Iran biliyoyin daloli, yayin da ya kamata ta hana ƙoƙarin wannan ƙasa na samun makamin nukiliya.
Shugaban Amurka ya ci gaba da cewa: Iraniyawa suna cikin wani yanayi na jira da rashin tabbas, kuma za mu dandana masu kudarsu, domin haƙurinmu gare su ya ƙare.
Ayyukan Trump na shekaru da yawa, da kuma rikicin Tekun Farisa da mashigar Hormuz da gazawar Amurka a yaƙin da Iran, sun sa farin jininsa ya kai mafi ƙarantar mataki, kuma a gefe guda sun sa 'yan Republican na Amurka su damu da zaɓen tsakiyar wa'adi mai zuwa; kamar yadda binciken ra'ayoyin jama'a da yanayin kamfen ɗin tallatawa ke nuna hakan.
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