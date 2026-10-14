Saudiyya Ta tabbatar Da kai Hari Kan Cibiyoyin Aramco A Dhahran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jaridar "Okaz," wata majiya ta hukuma a ma'aikatar makamashi ta Saudiyya ta sanar da cewa da yammacin ranar Talata, ginin gudanarwa mallakar kamfanin Aramco a Dhahran, da ke lardin Gabas na ƙasar, ya fuskanci hari.
A cewar majiyar da aka ambata, wannan harin ya haifar da tashin ƙaramar wuta, amma bai haifar da asarar rai ba.
A baya, kamfanin dillancin labarai na Reuters, ta hanyar dogaro da majiyoyi masu masaniya, ya ba da rahoton cewa an kai hari kan babban ginin Aramco a Dhahran da wani makami, kuma shugabancin wannan kamfanin ya umarci ma'aikatansa su yi aiki daga nesa har sai an sami ƙarin sanarwa.
Waɗannan hare-haren suna faruwa ne a daidai lokacin da sojojin Yemen ke ci gaba da ayyukan mayar da martani kan wuraren kawancen zalunci na Saudiyya.
Saudiyya tun daga shekara ta 2015 ta hanyar zaluncin soji da sanya cikakken killacewa kan Yemen ta haifar da babban rikicin jinƙai a wannan ƙasa; amma tare da samun nasarorin da sojojin Yemen da kwamitocin jama'a suka samu a baya-bayan nan da kuma samun iko kan yankuna masu muhimmanci ciki har da mashigar Babal-Mandab, daidaiton ƙarfi a yankin ya canza ga kawancen Saudiyya.
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