Rear Admiral Azmaei: Muna Kidayar Lokaci Don Nutsar da Jiragen Ruwan Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rear Admiral Azmaei a cikin tattaunawarsa ta farko ta talabijin ya bayyana: a yau da kulawar Allah da mayaƙan sojin ruwan Rundunar, mun tsaya gaban ƙazantattun maƙiya. Sojin Amurka sun koma masu fataucin man fetur kuma rundunarsu ta zama maras amfani domin suna da rauni kuma ba su da ƙarfin zuciyar kusantar Iran.
Kwamandan Sojin Ruwan Rundunar tare da nanata cewa mun mayar da rauninmu na dabaru zuwa ƙarfi ya ƙara da cewa: idan Amurkawa suna son ganin ko mashigar Hormuz a buɗe take ko a rufe, su shigo fagen domin su ga wanda ke sarrafa ta.
Rear Admiral Azmaei ya ce: a yau Amurka da rundunarta 7 ta canja zuwa masu fataucin man fetur, jirgin ruwa na Amurka na dala biliyan 13 ya zama maras amfani kuma ya yi nisan kilomita 700 daga mashigar Hormuz domin ba ya da ƙarfin zuciyar kusantar mashigar.
Kwamandan Sojin Ruwan Rundunar ya ƙara da cewa: muna jira jiragen ruwan Amurka su kusanci ƙofar mashigar Hormuz domin mu nutsar da su; muna kidayar lokaci kowace rana domin hakan ya faru.
Ya ce: mun nuna misalai ɗaya ko biyu kawai na horon jiragen ruwa masu mamayewa, Amurkawa da abokan aikinsu a yankin sun haifar da yin shiru na watsa labarai domin al'ummar duniya kada su gane ana horos da jiragen ruwa masu keta doka; don haka mun wallafa misalai 2 na horos da jiragen ruwa masu keta doka.
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