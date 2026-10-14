Yadda Yemen Ta Haifar Da Tabarbarewar Tattalin Arzikin Saudiyya; Daga Barazana Mai Zuwa Gudun Masu Zuba Jari

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bayan fara yaƙin Amurka da gwamnatin Sahayoniya kan Iran a lokacin da sauran ƙasashe mambobin majalisar haɗin gwiwar kasashen Gulf ke fuskantar raguwa ko tsayawar fitar da mai da gas, Saudiyya ita ce kaɗai ƙasar da ta iya ci gaba da wani ɓangare mai mahimmanci na fitar da mai ta zuwa kasuwannin duniya. Wannan ƙasar don kiyaye kwararar fitar da mai ta dogara ne kan bututun gabas zuwa yamma. Bututun da ke farawa daga filin mai na Buqayq a yankin gabashin Saudiyya kuma ya miƙe har zuwa tashar jiragen ruwa ta Yanbu a gabar Tekun Bahri Maliya.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, amma tare da rugujewar dakatar da tsagaita wuta tsakanin Saudiyya da Yemen sakamakon harin Saudiyya kan filin jirgin sama na San'a a ranar 13 ga Yuli da ya gabata, wannan hanyar madadin ta dabarun ma ta shiga jerin wuraren harin makamai masu linzami na sojojin Yemen.
Sojojin Yemen ba su tsaya kan kai hari kan jiragen ruwan mai na Saudiyya da ke wucewa ta mashigar Babal-Mandab ba, a'a sun harba makamai masu linzaminsu wajen wasu ababen more rayuwa na mai na Saudiyya ciki har da filayen mai, matatun mai da bututun jigilar mai. Ta haka, wuraren mai na Saudiyya tare da manyan filayen jirgin saman wannan ƙasar sun shiga cikin jerin hadafin hari da ke cikin tsarin ma'aunin killacewa da killacewa.
Saudiyya don fahimtar wannan gaskiyar cewa duk wata sabuwar kasada ta soji a Yemen ko tallafawa irin wannan mataki, za ta sami babban sakamakon tattalin arziki da baya buƙatar bincike mai rikitarwa. Musamman da yake sojojin Yemen, sun nuna ingantaccen ƙarfin soji. Waɗannan sojojin a cikin yaƙin Gaza sun iya kafa killacewa mai fadi da girma ta teku kan tashar jiragen ruwa ta Eilat ta gwamnatin Sahayoniya, sannan suka tilasatawa Amurka wajen cimma fahimta a fakaice da su don dakatar da hare-haren juna na ɓangarorin biyu.
Duk da cewa wasu alamomin da suka shafi tattalin arzikin Saudiyya suna cikin killacewar da aka yarda da su, wasu alamun suna nuni da matsin lamba na tattalin arziki kan wannan ƙasar.
Daga cikin alamomin tabbatattu akwai ƙaruwar fitar da mai a watan Satumba. Ta yadda cibiyoyin shawara da hukumomin lura da kasuwa na ƙasa da ƙasa, sun kiyasta adadin wannan fitar da kusan ganga miliyan 6.6 a rana. Haka kuma ƙimar hauhawar farashi ta Saudiyya a watan Agusta ba ta zarce kashi 1.8 cikin 100 ba kuma ɓangaren masu zaman kansu marasa mai na wannan ƙasar a watan Satumba sun nuna alamun inganta ayyukan tattalin arzikinsu.
Duk da haka, akwai wasu alamomi marasa kyau da ke fallasa yanayin matsin lamba kan tattalin arzikin Saudiyya. Matsin lamba da suka tsananta a yanayin ci gaba da raguwar ayyukan mai, tabarbarewa a jerin samar da kayayyaki da ƙaruwar haɗarin geopolitical.
Dangane da haka, dole a bambanta tsakanin inganta alamomin ayyukan kasuwanci da haɓakar tattalin arzikin Saudiyya gaba ɗaya. Dangane da bayanan babban bankin Saudiyya, tattalin arzikin wannan ƙasar a kwata na biyu na bana idan aka kwatanta da lokaci makamancin shekarar da ta gabata, ya ragu da kashi 4.7 cikin 100. Bayanan da ke akwai suna kuma nuni da cewa jimillar fitar da Saudiyya a watan Yuli idan aka kwatanta da lokaci makamancin shekarar da ta gabata, ya ragu da kashi 17.2 cikin 100. A lokaci guda, shigo da kaya na wannan ƙasar ma ya ragu da kashi 15.4 cikin 100.
Dangane da abubuwan da suka faru kwanan nan a Yemen, yanayin wuraren da aka kai wa hari a martanin Yemen da kuma lalacewarsu a yanayin ƙasa da kuma sakamakon da zai iya faruwa na cikakken hare-haren sojojin Yemen kan mashigar Babal-Mandab, tattalin arzikin Saudiyya ya fuskanci tarin abubuwan da za su iya faruwa waɗanda za su iya yin mummunan tasiri mai zurfin a kanta.
Mafi muhimmanci daga cikin waɗannan sakamakon da za su iya faruwa sun haɗa da raguwar adadin fitar da mai na Saudiyya da ƙaruwar kuɗinsa, lalacewar wuraren mai cikin wannan ƙasar da samun ƙaruwar kuɗin gyara da mayar da su cikin tsarin samarwa, asarar da aka yi wa fannin yawon buɗe ido da tafiye-tafiye sakamakon kai hari kan filayen jirgin sama, raguwar amincewar masu zuba jari da jinkirin wasu daga cikinsu wajin zuba sabbin jari, saboda ƙaruwar matakin haɗari, raguwar ayyukan ɓangaren maras mai sakamakon raguwar buƙata da ƙaruwar kuɗi da kuma zurfafa gibin kasafin kuɗi sakamakon ƙaruwar kuɗin soji da ƙoƙarin tallafawa tattalin arziki da kiyaye ikon 'yan ƙasa.
Waɗannan batutuwa wani ɓangare ne kawai na sakamakon da zai iya faruwa na tsanantar tashin hankali kan tattalin arzikin Saudiyya.
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