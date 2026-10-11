Tsawaita Dakatar da Ayyukan Filin Jirgin Sama na Riyadh Bayan Hare-Haren Sojojin Yemen

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kamfanin jiragen sama na Saudiyya a yau Lahadi ya bayyana cewa an tsawaita dakatar da ayyukan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na "King Khalid" a birnin "Riyadh" babban birnin Saudiyya har sai an sanar da anan gaba. Wannan ya faru ne a lokacin da wasu kamfanonin dillancin labarai ciki har da Associated Press suka ba da rahoton cewa wannan filin jirgin zai sake fara ayyukansa cikin sa'o'i 24 masu zuwa.
Kamfanin dillancin labarai na Faransa ma bisa ga wata majiya mai masaniya ya ba da rahoton cewa ayyukan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid a Riyadh ranar Lahadi har yanzu a tsaye yake sakamakon harin sojojin Yemen wanda ya kai ga mutuwar aƙalla mutane 12 da raunata ɗaruruwa. Jami'an Saudiyya jiya Asabar sun ba da labarin dakatar da ayyukan wannan filin jirgin na ɗan lokaci.
Ci Gaba Da Tsayawar Jirage Har Sai An Sanar Anan Gaba
Wannan majiya ta gaya wa kamfanin dillancin labarai na Faransa: da sanyin safiyar yau an sanar da mu cewa an tsawaita dakatar da ayyukan filin jirgin sama na Riyadh.
Wata majiya kuma da ke sa ido kan jirage masu shigowa Riyadh ta tabbatar da cewa an dakatar da ayyukan filin jirgin sama na King Khalid har sai an sanar.
Wannan majiya ta ce: bayanan da ke hannunmu suna nuni da cewa an dakatar da ayyukan har sai an sanar da kuma wasu nau’rori ciki har da radar da kayan sadarwa sun lalace. Dole kuma a bincikin lafiyar yanayin titunan saukar jirage na filin jirgin.
A wani ɓangare kuma, dandalin "Flightradar 24" da ke aiki a fannin lura da zirga-zirgar jirage, a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na X ya ba da labarin tsawaita rufe filin jirgin sama na Riyadh na ƙarin sa'o'i 24 har zuwa ƙarfe 21 a lokacin Greenwich na ranar Lahadi.
Safarar 'Yan Ƙasa Da Motoci Daga Kuwait Zuwa Riyadh
Ofishin jakadancin Saudi Arabiya a Kuwait ma a yau Lahadi a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na X ya bayyana cewa daga ranar Litinin, za a samar da motocin bas don jigilar 'yan ƙasar da ke da niyyar komawa Riyadh. Da sharadin cewa an soke jirginsu kuma suna da ajiyar tafiya da aka soke. Wanda Nisan Babban Birnin Kuwait Zuwa Riyadh Ya Zarce Kilomita 600.
Rahoton Faɗuwar Wani Makami a Kewayen Filin Jirgin Sama na Dammam
Sojojin Yemen sun tsananta hare-harensu kan filayen jirgin sama na Saudi Arabiya. A daidai wannan lokaci, haɗin gwiwar Saudiyya ranar Lahadi ta bayyana cewa wani makami ya faɗi a kewayen filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na "King Fahd" a birnin "Dammam."
Yankin gabashin Saudi Arabiya ya haɗa da biranen "Dammam," "Khobar," "Dhahran," "Jubail" da "Al-Ahsa" kuma ana ɗaukarsa ɗaya daga cikin muhimman yankunan tattalin arziki da mai na wannan ƙasar. Hedkwatar babban kamfanin mai na Aramco ma tana cikin birnin Dhahran.
Soke Jiragen Kamfanonin Jiragen Sama Zuwa Saudiyya
Hare-haren sojojin Yemen kan filayen jirgin sama na Saudi Arabiya, sun tilasta wa kamfanonin jiragen sama da dama soke jiragen su zuwa wannan ƙasar.
Dangane da rahoton Reuters, na ƙarshe ya shafi kamfanin jiragen sama na Kuwait wanda ya soke jiragen su daga Riyadh da zuwa wannan birni.
Kamfanonin jiragen sama na Lufthansa da Air India ma ranar Alhamis sun ba da labarin dakatar da jiragen su zuwa Riyadh.
Haka kuma kamfanonin dillancin labarai dangane da hukumar amincin jiragen sama ta Ƙungiyar Turai sun ba da rahoton cewa wannan cibiyar ranar Juma'a ta ba da shawara ga kamfanonin jiragen sama da su guje wa tashi a sassan sararin samaniyar Saudi Arabiya.
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