Al-Mayadeen: Saudiyya Na Matsa Wa Sojinta Don Samun Ci Gaba A Fagen Fama Ko Ta Halin Kaka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyar ta kara da cewa, akwai yanayin fushi a cikin sahun wadanda ta kira "'yan amshin shatan Saudiyya," saboda yawan wadanda suka mutu da jikkata.
Ta bayyana cewa, fiye da mutane 400 da suka mutu tare da jikkata daga sojojin Al-Amalika sun fadi kasa a yankin Ras Al-Aarah a lardin Lahij zuwa yanzu, ciki har da manyan kwamandoji, a cewar majiyar.
A wani yanayi mai alaka, majiyar ta ce, gazawar tsarin tsaron saman Saudiyya ya sa Riyadh ta matsa wa sojinta don samun duk wani ci gaba a fagen fama, ko da ya girman asarar da hakan zai haifar.
Ta yi nuni da cewa, Saudiyya ta yi mamaki da karfin makamai masu linzami na Yemen da daidaitonsu, tana mai nuni da akwai fargaba game da tsawaita yakin, da kuma fara tunanin wasu kamfanoni da masu zuba jari su bar Saudiyya.
Wani memba na ofishin siyasa na kungiyar Ansarallah, Hizam Al-Asad, ya tabbatar da cewa, Sana'a ta yi wa tsarin Saudiyya mugun mari da duk wanda ya yada cewa sojojin da ke karkashinta sun mamaye Bab Al-Mandab, yana mai nuni da "kokarin Amurka da Saudiyya na kwace Bab Al-Mandab."
Ya bayyana a cikin hira da Al-Mayadeen cewa, sojojin Yemen sun mallaki Bab Al-Mandab da Bahar Maliya da karfinsu tun ma kafin su mamaye gabar yamma, kuma ya tabbatar da akwai yanayin matsayi, tsayin daka, da ci gaban soji a fagen Ta'izz.
Tun makonni da suka gabata, Saudiyya tana kai hare-hare a Sana'a da kewaye, a daidai lokacin da ake fama da fadace-fadace masu tsanani a yankuna da dama na Yemen. An kuma shaida sabon tashin hankali tun ranar Lahadi, tare da sanarwar sojojin da Saudiyya ke tallafawa na abin da suka kira "fara harin mayar da martani a kan sojojin Sana'a don kwato yankunan da suka kwace kwanan nan."
A yayin da ta'addancin Saudiyya a kan Yemen ke ci gaba, sojojin Yemen suna mayar da martani, suna kai hari a kan muhimman cibiyoyi a ƙasar Saudiyya, da kuma taron soji na Saudiyya a cikin ƙasar Yemen.
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