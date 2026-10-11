Yemen: Dakatar Da Hare-Hare Ga Saudiyya Ya Fi Mata Sauki Da Ƙarancin Asara

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar harkokin waje ta Yemen ta bayyana: ƙa'idar ramuwar gayya, ita ce ke tantance yanayin martanin soji ga gwamnatin Saudiyya a wannan mataki.
Dubban shahidai, ɗaruruwan waɗanda suka ji rauni da lalata ababen more rayuwa, suna sa sojojin ƙasar kumajin jin nauyin alhakin mayar da martani. Gwamnatin Saudiyya cikin shekaru 12 ba ta kula da buƙatun dage killacewa da dakatar da kai hari kan filin jirgin sama na San'a ba. Ta kai ɗaruruwan hare-hare kan filin jirgin sama na San'a kafin maƙiya Sahayoniya ya kai hare-harensa kuma ta lalata ababen more rayuwarsa.
Dage killacewa da kawo ƙarshen ayyukan ƙiyayya, shi yafi ƙarancin asara ga Saudi Arabiya fiye da kasada na soji da take yi. Kasadar soji na gwamnatin Saudiyya suna yi mata mummunar illa ta dabarun. Muna ba da shawara ga layukan jiragen sama da ke tashi zuwa filayen jirgin sama na Saudiyya da su tuntunbi cibiyar ayyukan ɗan adam ta Yemen. Tuntubar cibiyar ayyukan ɗan adam yana nuna cire alhakin ɗabi'a da na doka ga layukan jiragen sama.
Ma'aikatar harkokin waje ta Yemen ta ƙara da cewa: ayyukan siyasa da na yaɗa labarai na ƙiyayya na gwamnatin Qatar, suna mayar da ita abokiyar zubar da jinin da shan wahalar Yemeniyawa. Rawar Qatar ta ragu daga shiga tsakani don warware rikice-rikice zuwa daidaito maras kyau da gwamnatin Saudiyya. Muna kira da gwamnatin Qatar da ta sake duba matsayinta da shigarta cikin kai hari kan al'ummar Yemen a fannin siyasa da yaɗa labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da wakilinta a Yemen suna fallasa ayyukan da ake shakku da suke halalta wa Saudiyya laifuffukanta.
Ma'aikatar harkokin waje ta Yemen ta nanata: muddin Saudiyya ba ta dakatar da hare-harenta ba cikin Yemen, abin da ke tafe ya fi girma akanta. Waɗanda da maganganunsu da matsayinsu suke yin Allah-wadai da ayyukanmu dole su tilasta wa gwamnatin Saudiyya dakatar da laifuffukanta da hare-harenta.
Idan Saudiyya bata dena hare-harenta ba, lamarin zai yi tsawo kuma sakamakonsa, zai zama taken mataki na gaba. Mayar da Babal-Mandab zuwa fagen fuskantar juna na soji da gwamnatin Saudiyya ke yi, yana fallasa ainihin manufofi da dalilanta. Yin Shirun al'ummar duniya kan Saudiyya da mayar da Babal-Mandab wajen aikin soja, yana fallasa ma'auni biyu na matsayinsu.
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