Sojojin Najeriya: An Kashe Gwamman 'Yan Bindiga Da Ceto Fiye Da Mutane 50 Da Aka Sace Cikin Mako Guda

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar Tsaro ta Najeriya ta sanar da cewa, sojojin ƙasar sun aiwatar da ayyukan soji a yankuna daban-daban na ƙasar a tazarar lokaci daga 2 zuwa 8 ga Oktoba na wannan shekara, wanda ya haifar da kashe 'yan bindiga da 'yantar da fiye da mutane 50 da aka sace, baya ga kama waɗanda ake zargi da masu haɗin kai da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai.
Michael Onwuga, manajan yaɗa labarai na sojojin Najeriya, kamar yadda shafin "Premium Times Nigeria" ya ruwaito, ya ce, sojojin sun sami nasarar ceto aƙalla mutane 50 da aka sace, da kashe 'yan ta'adda 36, baya ga kama wasu waɗanda ake zargi da masu haɗin kai da su a yayin ayyukan tsaro da aka gudanar a sassan ƙasar.
A wani yanayi mai alaƙa, Onwuga ya sanar da mutuwar Abdulsamad Uheda, ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar "ISIS" a yammacin Afirka, a yayin wani aiki da wata tawagar tsaro ta hadin gwiwa ta gudanar a wani daji a lardin Ondo, a ranar 2 ga Oktoba na wannan shekara.
Ya bayyana cewa, Uheda ya rike mukamin mataimakin shugaban ƙungiyar a tsakiyar Najeriya, kafin ya karɓi jagoranci bayan da hukumomin tsaron ƙasar suka kama shugaban ƙungiyar a shekara ta 2023.
Najeriya na fuskantar hare-hare akai-akai da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke kaiwa, ciki har da ƙungiyoyi masu alaƙa da "Al-Qaida" da "ISIS" a yammacin ƙasar, tare da ƙungiyar "Boko Haram" da "ISIS" a kudu maso gabas, a cikin ci gaba da ƙalubalen tsaro da hukumomi ke fuskanta a yankuna daban-daban na ƙasar.
………………….
Ra'ayinka