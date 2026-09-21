  1. Shafin farko
  2. hidima
  3. Labarun Asia

Sabon Ƙiren Cibiyar 'Yan Ta'addan CENTCOM Kan Iran

21 Satumba 2026 - 22:50
Lambar labari: 1868403
Source: ABNA24
Sabon Ƙiren Cibiyar 'Yan Ta'addan CENTCOM Kan Iran

Hedkwatar rundunar sojin ta'addanci ta Amurka (CENTCOM) ta yi iƙirarin cewa tun bayan sake fara killacewar teku kan Iran ta canza hanyar jiragen ruwa na kasuwanci 110!

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hedkwatar rundunar sojin ta'addanci ta Amurka (CENTCOM) a yau Litinin a cikin wata sanarwa da ta wallafa, ta yi iƙirarin cewa har zuwa yanzu ta canza hanyar jiragen ruwa na kasuwanci 110 a cikin shirin tsananta killacewar teku kan Iran.

Wannan cibiyar ta'addanci a ci gaba da iƙirarinta don ƙarfafa gwiwar sojojinta a gaban sojojin kariya na Iran, ta ce: Ya zuwa yau mun canza hanyar jiragen ruwa na kasuwanci 110 don tabbatar da bin ka'idojin Sanya takunkuman teku kan Iran!

Cibiyar ta'addanci da aka ambata a baya ma ta yi irin waɗannan iƙirarin.

………….

Ra'ayinka

You are replying to: .
captcha