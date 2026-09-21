Sabon Ƙiren Cibiyar 'Yan Ta'addan CENTCOM Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hedkwatar rundunar sojin ta'addanci ta Amurka (CENTCOM) a yau Litinin a cikin wata sanarwa da ta wallafa, ta yi iƙirarin cewa har zuwa yanzu ta canza hanyar jiragen ruwa na kasuwanci 110 a cikin shirin tsananta killacewar teku kan Iran.
Wannan cibiyar ta'addanci a ci gaba da iƙirarinta don ƙarfafa gwiwar sojojinta a gaban sojojin kariya na Iran, ta ce: Ya zuwa yau mun canza hanyar jiragen ruwa na kasuwanci 110 don tabbatar da bin ka'idojin Sanya takunkuman teku kan Iran!
Cibiyar ta'addanci da aka ambata a baya ma ta yi irin waɗannan iƙirarin.
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