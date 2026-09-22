Saudiyya Ta Ji Uwar Bari Ta Mika Hannun Sulhu; Yemen Ta Dage Kan Sharuɗɗanta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: bayan gazawar Saudi Arabiya wajen shigar da matsin lamba kan sojin Yemen cikin makonnin da suka gabata, kai wa wannan ƙasar hari a cikin manyan hare-hare da makamai masu linzami na ballistic da cruise da kuma ƙin abokan Riyadh na karɓar buƙatarta na shiga tsakani kai tsaye, Saudiyya tana ƙoƙarin gabatar da ƙarin shawarwari ta hanyar shiga tsakani na yankin da na ƙasa da ƙasa.
Dangane da rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon duk da haka, ƙungiyar "Ansarullah" ta Yemen tana ci gaba da ƙin waɗannan shawarwarin kuma tana ganin ba su cika mafi ƙarancin buƙatun Yemen ba.
Bayan gazawar shiga tsakanin Turkiyya don shawo kan Yemeniyawa su dakatar da hare-harensu a cikin ƙasar Saudiyya da ƙin shawarwarin da Riyadh ta gabatar a baya don samar da kwanciyar hankali waɗanda aka gabatar ta hanyar masu shiga tsakani na yankin da na ƙasa da ƙasa ciki har da Sin, Saudiyya a karo na uku cikin kwanakin da suka gabata ta yi ƙoƙarin buɗe hanyar tattaunawa amma a wannan karon ta hanyar "Hans Grundberg" wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin Yemen.
Ganawar Grundberg Da Mai Tattaunawa Na Ansarullah
Kamfanin dillancin labarai na hukuma na Yemen (Saba) ya ba da rahoton cewa Grundberg jiya a Muscat ya gana da "Mohammed Abdul-Salam" shugaban tawagar tattaunawa ta ƙungiyar Ansarullah ta Yemen.
Abdul-Salam a cikin wannan ganawa ya sake nanata wajibcin kawo ƙarshen killacewar filayen jirgin sama da tashoshin jiragen ruwa na Yemen da kawar da takunkumai na tattalin arziki da na ɗan adam da kuma biyan albashin ma'aikata.
Ya kuma nemi aiwatar da buƙatun ɗan adam ba tare da wani sharadi ba kuma ya ɗorawa Saudi Arabiya alhakin sakamakon rashin amsa waɗannan buƙatun. Abdul-Salam ya kuma yi gargaɗi game da ci gaba da tara sojoji da ba da makamai ga ƙungiyoyi daban-daban a wasu fagen cikin gida na Yemen da Saudiyya ke yi.
Shawarar Riyadh Don Farfado Da Tattaunawar Tattalin Arziki
Wata majiya ta siyasa mai masaniya ta gaya wa jaridar "Al-Akhbar" cewa Saudi Arabiya tana ci gaba da ƙoƙarin gabatar da kanta a matsayin mai shiga tsakani na zaman lafiya a Yemen, ba ɓangaren da ke jagorantar yaƙi da killacewa ba.
A cewar wannan majiya, Riyadh tana ƙoƙarin ɓoye kanta a bayan ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita kuma tana gabatar da rikicin da ke akwai a matsayin rikici tsakanin Yemenawa kawai.
Wannan majiya game da shawarwarin da aka gabatar wa Yemen ta ce Riyadh ta ba da shawara ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa a sake fara tattaunawa kan batun tattalin arziki kuma a gudanar da tarurruka tsakanin ɓangarorin Yemen don cimma yarjejeniya kan sake fara samarwa da fitar da mai.
Dangane da wannan shawara, kuɗin da ake samu daga sayar da mai za a keɓe shi don biyan albashin ma'aikatan gwamnati a larduna daban-daban na Yemen.
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