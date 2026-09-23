Pezeshkian: Al'ummar Iran Sun Shafe Watanni 7 Don Kare Ƙasar Daga 'Yan Koren Amurka Da Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ya ci gaba da cewa: Al'ummar Iran cikin watanni bakwai da suka gabata don kare ƙasar kowane dare suna kan tituna don kada su bar waɗanda Amurka da Isra'ila suka tunzura kuma suka ba su makamai su haifar da rashin aminci a ƙasar.
Shugaban ƙasa tare da nanata cewa jama'a ne ƙarfinmu kuma da ƙarfin jama'a muka tsaya, ya ce: ƙa'idarmu ta farko ita ce, ƙarfi don kare kai. Iran ya kamata ta kasance da ƙarfi da ba za a yi barazana ga wanzuwarta da ci gabanta ba. Da nauyin da ya dace, da ba za ta yi amfani da ƙarfinta don mulkin mallaka ba kuma da hangen nesa, ba za ta nemi amincinta cikin rashin amincin maƙwabtan ta ba.
Pezeshkian ya ƙara da cewa: Game da ƙarfin kare kai na Iran zan yi magana a fili; an gina tsarin kariyar Iran ne domin kada kowa ya yi tunanin cewa za a jefa bam a biranen Iran ba tare da martani ba. Ƙarfin soji na Iran don kare kai ne amma ina faɗa a fili, ba ma neman izini daga kowa don kare ƙasarmu.
Ya nanata cewa muna son makamashi don ci gaba, ya ce: shekaru da yawa ana magana kan shirin nukiliya na zaman lafiya na Iran, da harshen centrifuges, enrichment, takunkumi da bam, amma ga al'ummar mu, fasahar nukiliya wani ɓangare ne na haƙƙin ci gaba. Makamashin nukiliya, ga marasa lafiya "magani", ga noma "amincin abinci", ga masana'antu "fasaha" kuma ga zamani mai zuwa "wutar lantarki mai ɗorewa".
Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa: Iran ba ta yarda ilimin nukiliya ya zama keɓaɓɓen dama ga wasu ƙasashe ba. Iran ba ta ɗaukar makamin nukiliya a matsayin hanyar aminci; amma ba za ta yi watsi da haƙƙinta na kimiyya, masana'antu da makamashi na zaman lafiya ba. A fili nake faɗi hakan, ba ma bukatar makamin nukiliya; ba ma bukatar hana ilimin nukiliya!
Pezeshkian ya bayyana: batun nukiliya na Iran ba za’a warware shi a fagen yaƙi ba. Mafuta shine yarjejeniyar da za ta ba duniya ingantaccen tabbaci na zaman lafiyar shirin Iran, kuma ta ba al'ummar Iran tabbacin kiyaye haƙƙoƙinta.
Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa: ƙa'ida ta uku, yin tarayya don tsaro. Muna rayuwa a yankin da yaƙi ba san iyaka ba kuma rikicin ƙasa ɗaya yana yaɗuwa ga maƙwabtanta. Don haka Iran ba ta ɗaukar tsaron maƙwabtanta a matsayin abokin hamayyar tsaronta. Muna son maƙwabtanmu su kasance da ƙarfi.
Ya ƙara da cewa: a mashigar Hormuz, ba zai yiwu kowa ya amfana daga gare ta, amma a lokaci guda mai kula da tarihin wannan mashigar, bisa fakewa da takunkuman zalunci a hana shi amfani da 'yancin jigilar ruwa har ma a cikin ruwansa. Suna rufe mana hanya, alhali suna jigilar makamai, abubuwan fashewa, makamai masu linzami da makamashi don lalata ƙasashe ta wannan mashigar. Wannan ba abin karɓa ba ne kuma ba za mu bar irin wannan ya sake faruwa ba.
Pezeshkian ya bayyana cewa: kasancewar tashar jiragen ruwa na maƙiya da faɗaɗa yaƙi, ba sa samar da aminci. Ba za a iya raba tsaron jigilar ruwa daga tsaron ƙasashen bakin teku ba.
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