Isra'ila An Yanke Wa Wasu Yan Ƙasar  Hukunci Shekaru 55 Da 13 Bisa Laifin Yi Wa Iran Leƙen Asiri

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: kotun manyan laifuffuka ta Haifa ta yanke wa wani matashi mai shekaru 32 hukuncin ɗaurin shekaru huɗu da watanni bakwai bisa zargin hulɗa da Iran.
Bisa ga rahoton kafofin watsa labarai na gwamnatin Sahayoniya, Fares Abu al-Hija, mai shekaru 32 kuma mazaunin ƙauyen Kaukab Abu al-Hija a yankin Al-Jalil, an kama shi ne a watan Janairu 2026. An buɗe shari'arsa ne bayan da hukumomin tsaron Isra'ila suka yi iƙirarin cewa ya yi hulɗa ta hanyar Telegram da wani mutum da ya bayyana kansa da "Martin" kuma wannan mutumin yana da alaƙa da hukumar bayanai ta Iran. Har yanzu ba a wallafa hoton wannan mutumin a kafofin watsa labarai na Isra'ila ba.
Bisa ga takardar tuhumar, hulɗar Abu al-Hija da wannan mutumin da farko ta fara ne da tayin yin aiki, amma daga baya an bayyana masa ayyuka waɗanda a cewar masu gabatar da ƙara na gwamnatin Sahayoniya, wani ɓangare ne na ayyukan bayanai na Iran.
Ɗaya daga cikin ayyukan farko, shine sayen wayoyin hannu da caja da ɓoye su a wasu wurare na birnin Haifa da yankin Kiryat Haim.
Abu al-Hija daga baya ya ɗauki hoton wurin da waɗannan kayan aikin suke kuma ya aika bayanan da suka shafi wurinsu ga mutumin da ke hulɗa da shi.
A cewar iƙirarin masu gabatar da ƙara na gwamnatin Sahayoniya, daga baya an nemi ya ba da wata fakiti mai ɗauke da bayanan shiga na wani asusun kuɗin dijital a "Zikhron Ya'akov".
Haka kuma an ba shi aikin ɗaukar hoto da bidiyo na wani gidan shan shayi a Tel Aviv wanda bisa ga rahoton takardar tuhumar, ya karɓi dala 1,000 a kuɗin dijital don yin wannan aikin.
Yayin da matakan ayyukan suka ƙaru, an tura Abu al-Hija zuwa garin Amikam don ɗaukar hoton titunan da ke kewayen gidan da tsohon ministan yaƙi na gwamnatin Sahayoniya Yoav Gallant ke zaune.
Dangane da rahotannin da aka wallafa, bayan ya halarta a yankin kuma ya aika hotuna ga mutumin da ke hulɗa da shi, sojojin tsaron Isra'ila suka kama shi.
Kafofin watsa labarai na gwamnatin Sahayoniya sun kuma wallafa rahotanni game da ayyukan wasu mutane a kewayen gidan Gallant, ko da yake duk waɗannan cikakkun bayanai ba a tabbatar da su da kansu a cikin takardar tuhumar Abu al-Hija ba.
An fara gabatar da wannan shari'a ne da zargin "hulɗa da wakilin waje" kuma jami'an tsaron Isra'ila sun yi iƙirarin cewa mutumin da Abu al-Hija ke hulɗa da shi, wakilin bayanai ne na Iran.
Shari'ar Abu al-Hija ta kai ga yanke hukuncin ɗaurin watanni 55 a lokacin da hukumomin tsaron Isra'ila cikin shekarun da suka gabata suka sha ba da labarin gano 'yan ƙasa waɗanda a cewarsu sun yi hulɗa da wakilan bayanai na Iran ta hanyar kafofin zamantakewa kuma don karɓar kuɗi, sun gudanar da ayyuka a cikin yankunan da aka mamaye.
Ranar Laraba da ta gabata ma wata kotu ta gwamnatin Sahayoniya, ta yanke wa wani mutum mai suna "Alexander Granovsky" mazaunin birnin "Petah Tikva" a yankunan da aka mamaye hukuncin ɗaurin shekaru 13 da rabi bisa zargin yi wa Iran leƙen asiri.
A wancan shari'ar ma, tsarin ayyukan wanda ake tuhuma, dangane da ruwayar masu gabatar da ƙara na Isra'ila, ya fara ne da ayyuka masu sauƙi kamar saye da ɓoye kayan aiki da ɗaukar hoton wuraren jama'a sannan daga baya ya kai ga tattara muhimman bayanai.
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