Pezeshkian: Bomb Atom Yana A Isra'ila Ne; Amma Masu Bincikensa Suna Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Masoud Pezeshkian, shugaban Iran, a yau Laraba 23 ga 09 2026 a taro na 81 na Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana: jiya shugaban Amurka ya bayyana cewa Iran 'yar ta'adda ce. Mu ne wadanda aka yi wa ta'addanci ne. Na fito daga Iran da aka kashewa jagoranta ba tare da wata hujja a dokance ba.
Ya ƙara da cewa: Na fito daga Iran da aka jefa bam a makarantar ta. Ku ga yaran Minab, yaran da aka jefa bam aka kashe su. Isra'ila da Amurka da makamansu sun shahadantar da yaranmu, alhali yaranmu ba su aikata wani laifi ba.
Shugaban ƙasar Iran tare da yin nuni ga harin kan birnin Lamard ya ce: Lamard ƙaramin birni ne a Iran, yaranmu suna wasa a wani ɗakin wasanni. Amurka ta jefa bam a wannan ɗakin wasanni da bama-bamai masu tarwatsewa zuwa dubban guttataki. Sun shahadantar daa masana kimiyya, jama'a, mata da yaranmu. 'Yan ta'adda da masu horar da ta'addanci suna yi mana lakabin 'yan ta'adda ne, amma mu kawai mun kare kanmu ne, mu ba 'yan ta'adda ba ne.
Shugaban ƙasa tare da yin nuni ga hare-haren da maƙiya suka kai, ya bayyana: Amurka da Isra'ila da sabbin kayan aiki, sun kai hari kan ƙasarmu, amma jama'armu da ƙarfi sun kare ƙasarsu. Sun kai mana hari amma ba mu sunkuya gare su ba. Mun mayar da martanin hare-harensu amma ba mu kai hari kan jama'a ba.
Pezeshkian ya ci gaba da cewa: sun kai hari kan makaranta, asibiti, cibiyoyin kimiyya, gadoji da ababen more rayuwanmu wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa.
Shugaban ƙasa ya bayyana: lokacin da na karɓi nauyin shugabanci, rana ta farko an kashe Ismail Haniyeh a Tehran; Isra'ila tana jefa bam a duk yankin da take so kuma tana kisa; a Gaza sun kashe mutane sama da 80,000 marasa laifi, suna kisan kare dangi da kayan aiki da fasahar da suke da su sannan suna cewa wasu ne 'yan ta'adda.
Pezeshkian ya ƙara da cewa: suna iƙirarin cewa Iran ce ke haifar da rashin kwanciyar hankali, mu ne ke haifar da rashin kwanciyar hankali? Mu da muke son yin rayuwa cikin 'yanci kuma ba ma son sunkuyar da kai, mu ne ke haifar da rashin kwanciyar hankali? Shin waɗanda ke kisa, kashewa da aikata laifuffuka su ne ke haifar da aminci da zaman lafiya?.
Ya nanata cewa ba su bin kowane dokokin ƙasa da ƙasa, ya ce: wannan shi ne abin da muke fuskanta, ba mu bukatar komai, mun sami martaninmu daga waɗannan (rashin cika alkawari). Muna buƙatar ƙarfin da ya dace domin al'ummar da ba za ta iya kare kanta ba, za a murkushe ta ne a wannan duniya.
Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa: muna cikin duniyar da masu iko maimakon su yi tunanin jama'a, ɗan adam, adalci da dimokuradiyya, su ne ke haifar da lalacewa, rushewa da halaka kuma duk wanda suke so su lalata, suna Sanya masa sunan 'yan ta'adda.
Pezeshkian ya bayyana: Iran cikin shekaru 200 da suka gabata ba ta kai hari kan kowace ƙasa ba, koyaushe tana kare kanta ne amma a yau an zarge ta da haifar da rashin aminci a yankin. Wannan dalilin ya sa mu zaɓi dabarunmu kamar haka cewa muna bukatar ƙarfi don mu iya kare kanmu, ba ma bukatar ƙarfi don mu yi mamayewa; muna son makamashi don ci gaba ba don kera bam, hare—haren lalacewa da barazana ga al'ummomi ba kuma muna son mu yi tarayya a cikin tsaro.
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