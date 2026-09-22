IRGC: Hannunmu Yana Kan Kunama, Shirye Muke Don Mayar Da Martani Mai Ƙarfi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ta fitar da wata sanarwa domin tunawa da makon tsaron mai tsarki.
Acikin sakon ta ce: Tsaro mai tsarki na shekaru takwas ya zarce wani lamari na soji kawai, ya kasance wurin samar da fa’ida ga zamantakewa, haɗin kan ƙasa da amincewa da kai na dabarun kuma ya koya wa al'ummar Iran cewa ƙarfin gaskiya yana ga zurfin imani, haɗin kai da kuma dangantakar jagoranci da al'umma kuma wannan koyarwar a yau ta zama wani tsarin kariya mai hikima mai yawa wanda ya zarce iyakokin yanayin ƙasa kuma ya haifar da iko a fannonin fahimta, intanet, tattalin arziki da dabarun.
A ci gaba da wannan sanarwa, an ɗauki abubuwan ban mamaki na shekarar da ta gabata a fagen daga a matsayin farkon sabon tsari na yankin da cewa: sarrafa dabarun mashigar Hormuz, karya girman ƙarfin mulkin mallaka, na rashin ɗan adam da na shaidan da fallasa rashin ƙarfin gwamnatocin mulkin mallaka da ta'addanci na Amurka sun zama gaskiyar da ba za a iya musantawa ba kuma duniya bayan waɗannan yaƙe-yaƙe, duniya ce wacce ta bambanta; duniyar da a cikinta al'ummomin da ake zalunta suka gaskata ƙarfinsu kuma ƙarfin mulkin mallaka ya kama hanyar faɗuwa da rushewa.
Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci a ƙarshen wannan sanarwa, tare da sabunta mubaya'a ga Jagora Mai Girma da Babban Kwamandan Sojoji Ayatullah Imam Sayyid Mojtaba Khamenei (Allah ya tsawaita rayuwarsa) da shahidai maɗaukaka, ta bayyana shirye-shiryen tsarin ɓoye da bayyane na sojojin ƙasar don kare ƙasar musulumi da tunkarar barazanar maƙiyi kuma ta nanata: babu shakka tsaron mai tsarki na shekaru takwas, zai kasance babi mai haske na zinariya na samar da nufi da haɗin kan ƙasa don ci gaban ƙasar da tunkarar barazanar maƙiyi.
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