Ƙasashen G7 Sun Fitar Da Takardar Rokon Iran Da Ta Dakatar Taimakawa Ansarullah

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ministocin harkokin waje na ƙungiyar G7 a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ba tare da yin tir da matakan da hare-haren Saudiyya kan al'ummar Yemen ba, sun yi Allah-wadai da hare-haren Ansarullah ta Yemen kan Saudiya, sun roƙi Iran da ta dakatar da goyon baya ga Ansarullah; matakin da a cewar mambobin G7, yana ƙara haɗarin tsanantar tashin hankali, rikicewar kasuwancin ƙasa da ƙasa da rashin kwanciyar hankali na duniya.
Bisa ga rahoton Reuters, ministocin harkokin waje na Biritaniya, Kanada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan da Amurka, a gefen taron Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York, a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa sun bayyana matsayinsu kan abubuwan da ke faruwa a Yemen.
Ministocin harkokin waje na ƙungiyar G7 sun roƙi Iran da ta kawo ƙarshen ba da makamai da goyon baya ga Ansarullah ta Yemen kuma sun yi iƙirarin cewa goyon bayan Tehran ga wannan ƙungiyar ya saba wa shawarwarin da suka gabata na Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya.
G7 ta kuma ɗauki goyon bayan Iran ga Ansarullah a matsayin wani ɓangare na abin da ta kira "ƙazantaccen tsarin tsanantar tashin hankali" kuma ta yi iƙirarin cewa ci gaba da wannan tsari na iya jefa kasuwancin ƙasa da ƙasa da kwanciyar hankalin duniya cikin haɗari.
Ministocin harkokin waje na G7 a wani ɓangare na sanarwar, ba tare da ambaton hare-haren Saudiyya kan al'ummar Yemen ba, sun yi Allah-wadai da hare-haren Ansarullah a Yemen kan Saudiyya kuma sun nemi a dakatar da ayyukan soji na wannan ƙungiyar nan take.
A cikin wannan sanarwa an kuma roƙi Ansarullah da ta dakatar da duk barazana da hare-hare kan jiragen ruwa na fararen hula kuma ta koma cikin tsarin siyasa da kyakkyawar niyya.
A cikin rahotannin da aka wallafa game da cikakken rubutun sanarwar an ce G7 ta kwatanta halin Yemen a matsayin barazana ga kwanciyar hankali da amincin yankin, amincin makamashi na duniya da 'yanci da haƙƙin jigilar ruwa da kuma amincin teku a Tekun Maliya da mashigar Babal-Mandab. Mambobin wannan ƙungiyar sun kuma nanata muhimmancin kiyaye amincin teku da 'yancin jigilar ruwa don hana dogon rikicewa a jerin samar da kayayyaki na duniya, musamman a jigilar makamashi, taki da kayan abinci.
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