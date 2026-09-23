Pezeshkian: Ba Za Mu Iya Yin Magana Kan Zaman Lafiya Amma Mu Yi Watsi Da Falasɗinu Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ya ce: Falasɗinu, har yanzu rauni ne dake buɗe a jikin lamirin al'ummar duniya kuma Gaza har yanzu alama ce ta gazawar hanyoyin ƙasa da ƙasa wajin hana wahalar fararen hula. Shekaru da yawa ana fitar da qudirori, amma mamayewa da tashin hankali na ci gaba. Ba za mu iya yin magana kan zaman lafiya amma mu yi watsi da Falasɗinu ba. Zaman lafiya mai ɗorewa a yammacin Asiya, ba zai yiwu ba tare da adalci ga Falasɗinu ba.
Shugaban ƙasa ya ce: muddin akwai mamayewa, kai hare-hare da rashin adalci a duniya, tsayin daka da gwagwarmaya zasu ci gaba kuma idan wani nau'i nasa ya sami rauni, zai sake bayyana a wani nau'i kuma mai yiwuwa mafi ƙarfi.
Pezeshkian ya bayyana: a Gaza, duk da kisan kai da girman lalacewa, imanin jama'a ya bayyana cewa ba za a iya tilasta wa gwagwarmaya mika wuya da bam da killacewa ba.
Ya ci gaba da cewa: wannan dabi'ar ɗan adam ce, dabi'a da yanayin ɗan adam, idan an kori ɗan adam daga ƙasarsa, zai yi tsayin daka; idan an jefa bam a gidansa, zai yi tsayin daka idan bai yi tsayin daka ba me zai yi? Ya yarda a yi masa zalunci; ya yarda a kore shi daga gidansa kuma waɗannan su yi shiru a gaban wannan mamayewa kuma idan ya so ya kare kansa a ce su 'yan ta'adda ne?!
Pezeshkian ya ce: al'amuran yankinmu kafin su zama hujjar yaƙin manyan hukumomin nesa, ana iya warware su a cikin yankin da ƙasashen yankin; 'yancin kai na dabarun yana nufin dangantaka da kowane ƙarfin waje ba zai zama damar yaƙi kan maƙwabta ba.
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