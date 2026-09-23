Pezeshkian: Ba Za A Iya Tilasta Wa Iran Mika Wuya Da Yaƙi Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ya yi jawabi ga duk waɗanda ke da alhakin yanke qudiri, tsarawa da aiwatar da harin kan ƙasar Iran, ya ce: al'ummar mu sun ɗanɗana ƙarfin soji da sakamakon shawarwarinsu masu barna kuma sun gwada juriyar Iran; yanzu sun sani da kyau cewa ba za a iya tilasta wa Iran mika wuya da yaƙi ba; Iran ba ta taɓa fara kowane yaƙi ba kuma koyaushe tana nuna jajircewarta ga teburin tattaunawa; an tilasta mana yaƙi, amma mun tabbatar cewa don kare kanmu, ba ma tsoron yaƙi kuma don zaman lafiya ba ma guje wa tattaunawa kuma mun tsaya har zuwa mutuwa don kare Iran abar ƙauna.
Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa: Batun wannan taro shine sake gina amincewa. Amincewa, ba a gina ta da magana ba, a'a tana buƙatar nisantar ma'auni biyu; bomb ɗin atom da sauran makamai na kisan jama'a na wannan yankin suna hannun gwamnatin Isra'ila; amma ana neman bincikensu a Iran! Isra'ila ta kashe mutane 70,000 a Gaza, amma an jefa bam a Iran a bayan teburin tattaunawa! Isra'ila tana da bomb ɗin atom, ba ta cikin NPT, a duk rayuwarta ta kunyata ba ta bar wani mai bincike ya shiga yankunan da ta mamaye ba, amma tana samun biliyoyin daloli na makamai kyauta kuma tana da kariya ta jefa bam a kowane babban birni da take so!
Pezeshkian ya ƙara da cewa: ina maimaitawa; bomb ɗin atom yana wurin Isra'ila ne, amma masu bincike suna Iran! Isra'ila tana kisa, amma ana sanya takunkumi kan Iran! Abin baƙin ciki a nan shi ne duk wanda ka gaya wa haka zai yi dariya; Ana sanya takunkumi kan talakawa da jama'a marasa laifi; yana mayar da jama'a su rasa rayaukansu ga mugun nufinsu.
Ya ci gaba da cewa: idan muna neman adalci, aboki da abokin hamayya dole a auna su da ma'auni ɗaya kuma haƙƙin ɗan adam kada ya zama kayan aikin gasar geopolitical. Iran, ba ta neman wata dama ta musamman, tana neman haƙƙi daidai kuma tana karɓar nauyin da ya rataya a wuyanta.
Shugaban ƙasa ya bayyana: Iran, a cikin dogon tarihinta ta koyi gaskiya ɗaya a fili; duniya, ba tare da ƙarfi ba tana da haɗari; amma duniyar da ke fahimtar harshen ƙarfi kawai, ba za ta sami aminci mai ɗorewa ba. Idan amincewa tsakanin al'ummomi ta ɓace, to har mafi ƙarfin sojoji ba za su iya samar da aminci mai ɗorewa ba.
Pezeshkian ya bayyana: idan dokokin ƙasa da ƙasa ana aiwatar da su ne kawai lokacin da suka dace da muradun masu iko, ƙasashe da yawa za su kai ga ƙarshe cewa don tabbatar da amincinsu su dogara kan ƙarfinsu kawai kuma wannan zai zama farkon duniya mafi haɗari ga dukkanmu.
Ya bayyana cewa bai kamata mu bar ƙarni na ashirin da ɗaya ya zama zamanin komawa ga siyasar tilastawa da mulkin masu tilastawa ba, ya ce: bai kamata mu gina duniyar da a cikinta ƙarfin soji ya maye gurbin halacci, takunkumi ya maye gurbin diflomasiyya, kisa ya maye gurbin siyasa da yaƙi ya maye gurbin tattaunawa ba.
Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa: Iran tana kiyaye ƙarfinta, muna kira ga duniya ba zuwa ga wani yaƙi ba, a'a zuwa zaman lafiya da adalci; ba don rauni ba, a'a daga amincewa da ƙarfinta da fahimtar wannan gaskiyar cewa babu wanda a wannan yankin zai sami aminci shi kaɗai; ko za mu gina aminci tare, ko za mu jure rashin aminci tare.
Pezeshkian ya bayyana: muna tunanin gina makoma wanda a cikinta aminci, adalci da darajar ɗan adam, haƙƙoƙi da ba za a iya kwacewa kuma na haɗin gwiwa ga dukkan al'ummomi; makoma wanda a cikinta babu wata al'umma da za a yi watsi da ita, babu wata murya da za ta ɓace a cikin hayaniyar ƙarfi kuma babu wani ƙarfi da zai sami haƙƙin tantance makomar wasu a madadinsu.
Ya ce: tsarin da ya cancanci sunan ƙasa da ƙasa dole ya dogara kan daidaiton al'ummomi, adalci, gaskiya da nufin haɗin gwiwar ɗan adam; domin zaman lafiyar da ba ga kowa ba, ba zaman lafiya ba ne kuma adalcin da ba ya haɗa kowa, ba adalci ba ne.
Pezeshkian ya ƙara da cewa: maganganun jiya na shugaban Amurka a gaban ra'ayin jama'a na duniya, masu tunani, 'yan siyasa da masana doka, alama ce bayyananna ta dabi'ar zalunci, siyasar ƙarfi kuma ta saba wa yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya a fili. Ya sani cewa barazana, tana ƙara haɗin kan al'ummar mu, ƙarfinsu da tsayin dakan Iraniyawa kuma dole su sani cewa al'ummar Iran ba za su sunkuya ga ƙarfi ba kuma za su sa masu harin ta’addanci su yi nadama.
Shugaban ƙasa ya ce: muna shirye don tattaunawa, amma su sani cewa ba za mu amince da yaren ƙarfi ba.
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