Iran: Ta Yi Nasarar Gwajin Sabon Makaminta Kan Jirgin Ruwan Dakon Jiragen Sama Na Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Janar Hussain Mohebi, mai magana da yawun Dakarun Juyin Musulunci na Iran, a cikin wata hira, yana mai nuni ga abubuwan da suka faru na baya-bayan nan a fannin karfin soji, ya ce, Iran na ci gaba da bunkasa da kara kayan tsaronta.
Da aka tambaye shi game da yanayin sabon makamin da aka gwada a kan wani jirgin ruwan Amurka a kwanakin da suka gabata, yayin da yaki bin ka'idojin tsaro da kuma rashin bayyana cikakkun bayanai na fasaha, ya lura da cewa: Muna ci gaba da kara karfin sojinmu, kuma don kare kasar da kawar da sharrin makiya, muna kera da gwada sabbin makamai.
Janar Mohebi, yana mai jaddada nasarar wannan gwajin, ya kara da cewa: Abin da kuka ambata, daya ne daga cikin gwaje-gwajenmu na baya-bayan nan a kan wani jirgin ruwan dakon jiragen sama, wanda ya yi cikakkiyar nasara.
Wannan jami'in soji a karshe, ya aika sako ga kasashen da ke gaba da Iran, yana mai yin gargadin cewa idan har suka sake aiwatar da wani sabon ta'addanci, za mu kawo wasu makamai ban da wannan makamin.
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