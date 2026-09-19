Yemen: Al'ummar Duniya Su Ɗauki Mataki Akan Laifukan Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar Harkokin Waje ta Yemen a cikin wata sanarwa ta bayyana: Hare-haren "na laifi da na Da'ishanci" da Saudi Arabiya ta ɗauka a Yemen, suna buƙatar al'ummar duniya su ɗauki mataki da ya rataya a wuyansu game da waɗannan muggan laifuka.
Ma'aikatar ta ƙara da cewa waɗannan laifuka, suna tunatar da halayen da Saudiyya ta yi a baya a ƙasashe da dama na yankin, musamman Yemen, Iraki da Siriya.
Ma'aikatar Harkokin Waje ta Yemen ta nanata cewa wannan ƙasar tana da haƙƙin da ya halatta na mayar da martani ga duk wani aiki na laifi na Saudiyya da zai kai hari kan aminci da kwanciyar hankalin Yemen kuma za ta ɗauki matakan da suka dace a wannan fanni.
Ma'aikatar ta kuma bayyana cewa hayaniyar da wasu gwamnatoci ke yi bayan kowane martani daya halatta na Yemen, boye matakan laifukan Saudiyya kuma yana haifar da halalta waɗannan matakan.
An fitar da wannan sanarwa ne a lokacin da rikice-rikice tsakanin sojojin Yemen da sojojin da Saudiyya ke tallafawa suka tsananta a wasu yankuna na Yemen.
Waɗannan rikice-rikicen sun kasance tare da ci gaban sojojin Yemen da ja da baya na sojojin da ke da alaƙa da Saudiyya daga yankuna da dama.
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