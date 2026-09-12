An Kashe 'Yan Ta'adda 4 A Saravan A Kudu Maso Gabashin Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A wata sanarwa ta Cibiyar Al-Quds ta bayyana cewa an gudanar da wani aikin tsaro na musamman wanda ya kai ga kawar da wata kangararriyar ƙungiyar ta'addanci a birnin Saravan da ke shirin kai hare-haren kisa a yankin.
Bisa ga sanarwar, an bibiyi ƙungiyar ta'addanci bisa ga rahotannin jama'a kuma bayan kafa ingantaccen shirin leƙen asiri, an kai mata hari da sanyin safiyar yau. A cikin wani aiki na haɗin gwiwa da sojojin Rundunar Kare Juyin Juya Hali, hukumar tsaro da sojojin 'yan sanda suka shiga, an kashe wasu daga cikin 'yan ta'addan 4, kuma an kwace makamai da harsasai da abubuwan fashewa da dama daga ɓoyayyen wurin ƙungiyar.
Sanarwar ta yi nuni da cewa aikin ya ci gaba har zuwa kafin tsakar rana ta yau, kuma ya kai ga shahadar wasu daga cikin sojojin Rundunar Kare Juyin Juya Hali 3.
Sanarwar ta bayyana cewa Amurka da Isra’ila, bayan da suka sha kaye mai tsanani a fagen soji, sun ba da umarni ga ƙungiyoyin ta'addanci da su haifar da yanayin rashin tsaro a lardin Sistan da Baluchistan, don rufe kasawarsu.
Sanarwar akwai sa ran yiwuwar ƙaruwar adadin 'yan ta'addan da aka kashe yayin da ayyukan ke ci gaba ba, kuma ta nanata cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da ayyukansu har sai an sami cikakken tsaro a yankin.
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