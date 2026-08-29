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A Taron Kasa Da Kasa Na Hadin Kan Musulunci:

Araghchi: Jamhuriyar Musulunci Ta Iran Ta Ciri Tutar Kira Ga Hadin Kai Da Kusantar Juna A Duniyar Musulunci

29 Agusta 2026 - 17:02
Lambar labari: 1858761
Source: ABNA24
Araghchi: Jamhuriyar Musulunci Ta Iran Ta Ciri Tutar Kira Ga Hadin Kai Da Kusantar Juna A Duniyar Musulunci

Sayyid Abbas Araghchi, Ministan Harkokin Waje na Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ya halarci taron tattaunawa tare da mahalarta taron kasa da kasa na 40 na hadin kan Musulunci, wanda aka gudanar tare da halartar Hujjatul Islam Wal Muslimeen Hamid Shahryari, shugaban majalissssar kusantar mazhabobi ta duniya, da wasu malamai da masana daga Iran da sauran kasashen duniya.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ministan harkokin waje na kasar Iran, ya bayyana abubuwan da ke faruwa a yankin da na duniya, ya dauki batun Falasdinu a matsayin muhimmin lamari na duniyar Musulunci, kuma ya jaddada wajabcin karfafa hadin kan Musulunci don dakile makircin tsarin sahyoniyya da babbar mai goyon bayanta, Amurka.

Ministan harkokin wajen ya bayyana cewa: "Dubinmu ga duniyar Musulunci, ya ginu ne a kan karfafa hadin kai tsakanin al'ummar Musulunci; wannan hanya ita ce gadon Imam Khomeini (RA) da jagoranmu shahidi; kuma dukkanmu a yau, a karkashin jagorancin shugaban juyin juya hali, mun kuduri aniyar ci gaba da wannan hanya."

Araghchi, ya bayyana yanayin abubuwan da suka faru a yankin cikin shekaru 2 da suka gabata, ciki har da yaƙe-yaƙe na mamaya na Amurka da sahyoniyya a kan Iran, ya jaddada cewa: "Shahadar jagoran juyin juya hali bayan shekaru 70 na gwagwarmaya don 'yancin kai da 'yancin kan Iran, ya haifar da sabon tushe da tsari don ci gaba da hanyar neman gaskiya da iko, kuma babu shakka, fansar jinin jagoranmu shahidi, a cikin ci gaba da yunkurin Karbala, zai zama bukata ta dindindin na al'ummar Iran da dukkan Musulmai da 'yanci na duniya."

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