Janar Na Lebanon: Iran Ba Za Ta Taɓa Daina Tallafawa Hizbullah Ba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wanda ya nakalto daga "Arabi 21," Laftanar Janar mai ritaya na Lebanon "Ya'rab Sakhr," masanin harkokin soji da dabaru na Lebanon, ya jaddada cewa, Tehran har yanzu tana da katunan nasara a matakin yanki, mafi shaharansu shine kawayenta.
Sakhr, wanda aka sani da matsayinsa na adawa da Iran da Hizbullah, ya bayyana cewa, tsarin Amurka game da Iran, tare da la'akari da damarmaki da yawa da aka gabatar, ciki har da matsin soji, tattaunawa, ƙara takunkumi, da killacewa, har yanzu ba su ci nasara ba.
Ya ce, mai yiwuwa killacewa ba za ta iya haifar da canjin tsarin mulki ba; domin Tehran har yanzu tana amfani da faɗin iyakokinta na ƙasa, da kuma dangantakarta da kasashe makwabta da dama.
Sakhr, game da makomar dangantakar Iran da Hizbullah, ya ce, ƙwarewar da ta gabata ta nuna cewa, Tehran na iya a wasu batutuwa ta kasance a shirye don bayar da sassauci, amma ba za ta bar kawayenta a yankin cikin sauƙi ba.
Ya bayyana cewa, ƙungiyar Ansarallah a Yemen, Hashdush-Sha'abi a Iraki, da Hizbullah a Lebanon, sune layukan tsaro na gaba na Iran don tabbatar da muradunta na yanki. Ya kara da cewa, Hizbullah tana da matsayi na musamman a hanyar gwagwarmaya, domin tana da muhimmanci a samun gabas na Bahar Maliya.
Wannan masanin Lebanon, ba tare da yin nuni ga rauni da shiru mai kisa na gwamnatin Lebanon game da yanayin kudancin wannan ƙasa ba, ya ce, gwamnatin yahudawa kwanan nan ta faɗaɗa fifikonta a cikin ƙasar Lebanon sosai.
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