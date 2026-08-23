Iraki Ta Ayyana Ranar 30 GA Satumba A Matsayin Ranar Ƙarshe Ta Ficewar Dakarun Ƙasa Da Ƙasa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Iraki ta sanar da cewa, bisa ga jadawalin da aka ƙayyade tsakanin Bagadaza da ƙungiyar ƙasa da ƙasa, ranar 30 ga Satumba mai zuwa ita ce ranar ƙarshe ta ficewar sojojin wannan hadaka daga Iraki. Jami'an Iraki sun kuma jaddada shirye-shiryen sojojin tsaron ƙasarsu don karɓar aikin tsaro da kare ƙasar da iyakoki.
Babban Laftanar "Tahsin Al-Khafaji," mai kula da yaɗa labarai na ofishin jagoranci na ma'aikatar tsaro ta Iraki, a cikin hira da kamfanin dillancin labarai na hukuma na Iraki "WAA," ya ce: Ranar 30 ga Satumba ita ce ranar ƙarshe, kuma tana cikin jadawalin da gwamnatin Iraki ta ƙayyade tare da yarjejeniya da hadin gwiwar ƙasa da ƙasa.
Ya jaddada cewa, wannan shawara ba ta kwatsam ba ce, kuma ba ta da alaƙa da yau da jiya ba, sai dai tafaru ne, sakamakon shirin da aka yi a baya, da kuma matakin da ake aiwatarwa bisa ga jadawalin da aka amince da shi.
Al-Khafaji ya kara da cewa: Wannan rana, rana ce ta ƙasa, ta ikon mallaka, kuma ta musamman ga 'yan Iraki.
Ya kuma amsa tambayoyi game da sakamakon ficewar hadin gwiwar ƙasa da ƙasa, ya jaddada cewa, sojojin Iraki, ma'aikatun tsaro da na cikin gida, da sauran sojojin tsaron ƙasarsu, a cikin jerin gwaje-gwaje da ƙalubale, sun tabbatar da ƙarfinsu don kare Iraki da iyakoki, da karɓa da gudanar da aikin tsaro.
A cewarsa, sojojin tsaron Iraki sun aiwatar da ayyuka masu faɗi don bin diddigin 'yan ta'adda, kuma sun sami nasarar samar da wani tsarin bayanai na zamani sosai, wanda ya sami damar shiga cikin ɓoyayyun wurare da manyan cibiyoyin ayyukan 'yan ta'adda.
Al-Khafaji ya kuma ɗauki gudanar da bukukuwa da tarukan miliyoyin mutane, abubuwan ƙasa da addini, da tarurrukan duniya da yanki, daga sojojin tsaro, a matsayin wata alama ta cikakken ƙarfinsu don karɓar alhakin tsaron ƙasar Iraki.
Shirin ƙarewar aikin hadin gwiwar ƙasa da ƙasa a Iraki ya dogara ne akan jadawalin matakai biyu, wanda aka amince da shi a watan Satumba na shekara ta 2024 tsakanin bangarorin.
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