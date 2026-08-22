Kanada Ta Kawo Ƙarshen Tattaunawarta Da Amurka 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mark Carney ya faɗa cewa: A daren jiya, na umurci masu tattaunawar Kanada da su dawo Ottawa; ba za mu iya yarda da abin da suka gabatar ba.
Ya kara da cewa: Amurkawa suna da da ran abubuwa da yawa, kuma a madadin hakan sun bayar da damarmaki kaɗan.
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22 Agusta 2026 - 23:58
Lambar labari: 1855803
Source: ABNA24
Firayim Ministan Kanada: Mun Kawo Karshen Tattaunawa da Amurka Saboda Ƙimar Da Suka Yi
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mark Carney ya faɗa cewa: A daren jiya, na umurci masu tattaunawar Kanada da su dawo Ottawa; ba za mu iya yarda da abin da suka gabatar ba.
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