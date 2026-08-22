Afghanistan: Fashewar Bam A Yankin Da 'Yan Shi'a Ke Rayuwa A Kabul

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Da yammacin yau Lahadi, 22 ga Agusta, 2026, an ji karar fashewa a yankin Dasht-e-Barchi da ke yammacin Kabul. Majiyoyin yankin sun shaida wa kafofin watsa labarai cewa wannan lamari ya faru ne a wani gidan burodi da ke gaban babban kanti na "Paywand", kuma ya faru ne sakamakon jefa gurneti.
Dangane da rahotannin farko, fashewar ta faru ne a lokacin cunkoson jama'a na yamma, kuma ta dagula yanayin yankin na 'yan mintoci. Har zuwa lokacin da aka shirya wannan labari, ba a fitar da wani bayani a hukumance game da wadanda suka mutu ko suka jikkata ba, kuma jami'an Taliban ba su yi tsokaci kan lamarin ba.
Wannan lamari na faruwa ne a daidai lokacin da Dasht-e-Barchi ba ta fita daga sakamakon fashewar da ta faru kwanaki da suka gabata a makarantar sirri ta "Sham-e-Hidayat" ba; lamarin da ya janyo raunata dalibai sama da 50.
Yankin Dasht-e-Barchi, wanda galibi mazaunan al'ummar Hazara da 'Yan Shi'a na Afghanistan ne, a shekarun baya-bayan nan ya sha fuskantar hare-hare irin wannan.
Majiyoyin tsaro da na yankin sun jaddada cewa ana ci gaba da bincike kan ainihin dalilin da kuma masu aikata wannan fashewa.
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Wata fashewa sakamakon jefa gurneti ya faru a gidan burodi da ke gaban babban kanti na "Paywand" a Dasht-e-Barchi da ke yammacin Kabul.
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Da yammacin yau Lahadi, 22 ga Agusta, 2026, an ji karar fashewa a yankin Dasht-e-Barchi da ke yammacin Kabul. Majiyoyin yankin sun shaida wa kafofin watsa labarai cewa wannan lamari ya faru ne a wani gidan burodi da ke gaban babban kanti na "Paywand", kuma ya faru ne sakamakon jefa gurneti.
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