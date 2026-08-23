Mossad Ta Yi Rashin Nasarar Da Ba A Zata Ba A Ayyukan Leken Asiri A Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Rashin nasarar Mossad a Iran, bayan rashin nasara a hasashen da ta yi game da kashe kwamandoji da tunzura da ra'ayin jama'ar Iran don kifar da tsarin mulki, ya haifar da rikici a cikin yankunan da aka mamaye.
Rashin nasarar leken asiri na gwamnatin yahudawa a Iran, ya haifar da sakamako na cikin gida da ke ƙaruwa; sakamakon da ya haɗa da ƙaruwar suka ga aikin hukumar leken asiri ta "Mossad," da rashin nasarar hasashen wannan hukuma game da kifar da tsarin Iran daga ciki. Wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da sabani a cikin cibiyoyin yahudawa game da ingancin zaɓin soji ke zurfafa.
The Intercept, tana mai nuni ga "rashin nasara na tarihi na Mossad" a cikin ruɗani game da canjin mulki a Iran, ta rubuta cewa, wannan rashin nasara ya haifar da fashewar rikici a cikin ƙasashen da aka mamaye.
Wannan shafin yanar gizo, a cikin nazarinsa, ya yi magana game da sakamakon korar da ba zato ba tsammani da ba a taɓa yin irinsa ba na manyan kwamandoji a hukumar leken asiri ta Mossad, biyo bayan rashin nasarar da ba a zata ba na ayyukan leken asiri a kan Iran.
Haka kuma, wannan nazari ya yi nuni ga rashin nasarar lissafin gwamnatin yahudawa game da kashe kwamandojin Iran da tunzura kabilun Kurdawa don haifar da rugujewar cikin gida, kuma ta yi la'akari da raunin ayyukan kafofin yada labarai da tunani da Mossad ta yi ta shafukan sada zumunta, waɗanda suka fuskanci ba'a da rashin kula a cikin al'ummar Iran.
Jaridar da aka ambata ta rubuta cewa, ƙoƙarin hukumar leken asiri ta Mossad don ceton manyan shugabannin siyasa, ya ƙara sabani da zarge-zarge a tsakanin kwamandojin leken asiri da matsakaitan bayanai, don su dora alhakin rashin nasara a kan wasu.
Wannan shafin yanar gizo ya kara da cewa, nacewar gwamnatin yahudawa wajen amfani da ƙarfin soji mai tsanani, duk da gajiyar juna da sarkakiyar hangen nesa na yanki, zai sa Tel Aviv ba za ta cimma manufofin dabaru da take so ba.
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