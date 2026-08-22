Saudiyya Tayi Sama Da Faɗi Da Dala Biliyan 76 Na Ma'aikatan Yemen

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Baya ga kai hare-hare a kan muhimman ababen more rayuwa da cibiyoyin masana'antu da kuma mamaye albarkatun man fetur na Yemen, Saudiyya ta kuma canja wurin babban bankin Yemen daga Sana'a zuwa Aden, tare da sanya takunkumi kan ayyukan banki da nufin matsa wa al'ummar Yemen lamba.
Ma'aikatar Kudi a Sana'a ta kiyasta asarar kai tsaye sakamakon tara biyan albashin da aka jinkirta a cikin shekaru 10 da suka gabata ya kai kusan tiriliyan 10 na Rial, wanda yayi daidai da dala biliyan 18.
Duk da haka, "Ahmad Muhammad Hajr", lauyan ma'aikatar kudi, ya yi imanin cewa idan aka yi la'akari da alkawuran gwamnatin Sana'a ga kamfanonin inshora, 'yan kwangila, da kuma ma'aikata a ayyukan ilimi, lafiya, sufuri, da gine-gine, adadin asarar na gaske yana tsakanin dala biliyan 74 zuwa 76.
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Daga watan Agusta na shekara ta 2016 har zuwa yau, rikicin biyan albashi da hakokin ma'aikatan Yemen ya zama daya daga cikin mafi tasirin hanyoyin matsin lamba da Saudiyya ke amfani da shi kan rayuwar daruruwan dubban ma'aikatan Yemen.
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Baya ga kai hare-hare a kan muhimman ababen more rayuwa da cibiyoyin masana'antu da kuma mamaye albarkatun man fetur na Yemen, Saudiyya ta kuma canja wurin babban bankin Yemen daga Sana'a zuwa Aden, tare da sanya takunkumi kan ayyukan banki da nufin matsa wa al'ummar Yemen lamba.
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