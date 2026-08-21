Ƙasashen Musulunci 12 Sun Yi Allah Wadai Da Gina Matsugunan Isra'ila Da Hari A Siriya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Daga Al-Jazeera, ministan harkokin wajen ƙasashen Larabawa da Musulunci 12 a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, sun yi Allah wadai da manufar gina matsugunan da ba bisa doka ba na Isra'ila a yankunan Falasdinu da aka mamaye.
Dangane da wannan rahoto, sun yi Allah wadai da ayyukan gina matsuguna a gabashin Kudus da aka mamaye, da laifuffukan mazauna a kan Falasdinawa, da kuma goyon bayan jami'an mamaya ga waɗannan ayyuka.
A cikin wannan sanarwa an nanata goyon bayan ƙoƙarin tabbatar da hukunta masu aikata laifuffukan gina matsuguna da kuma sanya musu takunkumi.
Ministocin harkokin wajen ƙasashen Larabawa da Musulunci 12 sun kuma buƙaci kwamitin tsaro ya ɗauki matakin gaggawa don dakatar da bunƙasa matsugunan da ba bisa doka ba.
Ministan harkokin wajen ƙasashen Larabawa da Musulunci 12 sun kuma yi Allah wadai da hare-haren jiragen sama na Isra'ila a sansanin soji na Abu al-Duhur a arewa maso yammacin Siriya, kuma sun bayyana shi a matsayin cin zarafin ikon Siriya da iyakokin ƙasarta a fili.
A cikin wannan sanarwa an kuma yi gargadin cewa irin waɗannan hare-hare daga Isra'ila, na iya raunana ƙoƙarin Siriya na maido da tsaro, kuma ci gaba da cin zarafin ikon Siriya da Isra'ila ke yi zai haifar da barazanar tsananta tashin hankali.
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