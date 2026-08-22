Iran: Dukkan Zirga-zirgar Jiragen Ruwa A Hurmuz Sai Da Izinin Iran Yake Gudana

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A yayin da Trump ya yi iƙirarin cewa mashigar Hormuz a buɗe yake, gidan talabijin na CNN ya ruwaito cewa wannan hanyar mai muhimmanci da dabaru tana kusan a rufe ne, kuma zirga-zirgar jiragen ruwa a cikinta ba za ta yiwu ba sai da izinin kai tsaye daga Tehran.
Dangane da wannan rahoto, kasashe kamar Iraki, Sin, Indiya, da Pakistan sun yi tattaunawa da Iran don wucewar jiragen ruwansu. Iran ta jaddada cewa duk wani jirgin ruwa mai alaka da Amurka ko Isra'ila, an haramta mashi wucewa ta Mashigar.
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