Siriya: Isra'ila Ta Kutsa A Tuddan Al-Dara'iyat A Quneitra ta Kudu

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin mamaya na Isra'ila, a yau Alhamis, sun kutsa da tankokin yaƙi biyu da motocin soji uku, zuwa tuddan Al-Dara'iyat a Quneitra ta kudu. Har ila yau, majiyoyin gida na Siriya sun ba da rahoton kutsawar wasu gungun sintiri na mamaya na Isra'ila a yankin Tal al-Karum da ke Quneitra ta tsakiya.
Isra'ila na ci gaba da keta haddinta a kudancin Siriya ta hanyar kutsawa kusan kullum a Quneitra da Dara'a, wanda ya haɗa da kafa shingaye na soji na wucin gadi da binciken fararen hula da motoci da kai hari ga gidaje da tsare Siriya da yi musu tambayoyi, tare da share filayen noma.
A cikin yanayin hare-haren Isra'ila a kan ƙasar Siriya, Isra'ila kwanaki biyu da suka gabata sun kai hari da hare-hare 8 a kan titin jirgin saman soji na Abu al-Duhur a bayan Idlib ta gabas, wanda ya haifar da barnar kayan aiki a tsarin filin jirgin.
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