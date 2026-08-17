Afghanistan: An Kashe Sojojin Taliban 6 Da Raunata 8 A Badakhshan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga sanarwar da Kungiyar 'Yanci ta Afghanistan ta buga a shafinta na hukuma a X a yau (17 ga Agusta), mayaƙanta, ta hanyar karya layin fafatawa na gaba na Taliban da amfani da manyan makamai, sun haifarwa da sojojin Taliban asara mai yawa kuma sun kore su a wurare da dama.
Wannan ƙungiya ta kara da cewa sakamakon waɗannan rikice-rikicen da suka ci gaba a wasu wurare, sun kashe sojojin Taliban shida kuma sun raunata takwas. An kai wadanda suka jikkata da gawarwaki zuwa asibitin Zibak da babban asibitin Faizabad.
Kungiyar 'Yanci a cikin wannan sanarwa ta bayyana cewa, duk da tura ƙarin sojojin Taliban daga Faizabad da sauran gundumomi, ayyukanta na ci gaba, kuma ta yi iƙirarin cewa babu wani lahani da ya faru ga sojojin wannan Kungiya
Waɗannan rikice-rikice wani ɓangare ne na yaƙe-yaƙe da aka dade ana yi da ke ci gaba a Zibak tun daga ƙarshen watan Yuli na wannan shekara. Kungiyar 'Yanci a baya a wani aiki makamancin haka ta yi iƙirarin kashe membobin Taliban 21 da raunata 37. Taliban a lokacin sun tabbatar da faruwar rikici amma sun yi iƙirarin kashe sojojin Kungiyar 'Yanci biyar da kuma tserewar sauran zuwa Chitral na Pakistan. Fasihuddin Fitrat, shugaban hafsoshin soji na Taliban, shi ma ya ziyarci yankin kuma ya yi iƙirarin cewa masu adawa sun fuskanci asara mai yawa.
Kafofin watsa labarai na Afghanistan sun watsa wannan sabon iƙirari, amma har yanzu ba a sami wani martani na hukuma daga Taliban game da ƙididdigar ranar 16 ga Agusta ba.
Abin lura shi ne, a daidai ranar tunawa da mulkin Taliban, rikice-rikicen Badakhshan sun tsananta a makonnin baya-bayan nan, kuma fagagen masu adawa da Taliban ciki har da Kungiyar 'Yanci sun ƙara ayyukansu.
A gefe guda kuma Majiyoyin tsaro na Taliban sun ce Fasihuddin Fitrat, shugaban hafsoshin soji na wannan ƙungiya, da Jum'a Khan Fatih, kwamandan gida na Naradi, suna tattaunawa don kawo ƙarshen rikice-rikice a gundumar Nasi na lardin Badakhshan.
Majiyoyin tsaro na Taliban sun tabbatar da cewa Jum'a Khan Fatih, kwamandan Taliban a Naradi a arewacin Afghanistan, a ƙarshen daren jiya ya sauko tare da mayaƙansa da ke dauke da makamai daga wuraren da suke a tsaunukan Badakhshan.
Dangane da wannan rahoto, Fatih da Fitrat, shugaban sojojin Taliban, suna tattaunawa, wanda suka sanya kwace makaman da ke hannun sojojin da ke biyayya ga Fatih gaba ɗaya na ɗaya daga cikin sharudda na Taliban a wannan tattaunawa.
An ce Fasihuddin Fitrat kwanaki uku da suka gabata ya ziyarci wannan lardin don duba yanayin tsaro. Jum'a Khan Fatih ya zuwa yanzu bai bayyana ra'ayinsa game da wannan tattaunawa ba.
A lokaci guda, wasu kafofin watsa labarai na kusa da Taliban ciki har da "Radio Hurriyet" sun yi iƙirarin cewa Fatih da mutanensa sun mika wuya ga sojojin na musamman na Taliban; iƙirarin da har yanzu ba a tabbatar da shi ba da kansa.
Rikici tsakanin sojojin Jum'a Khan Fatih da Taliban, musamman rundunar na musamman na wannan ƙungiya, ya fara ne tun daga Talata da ta gabata a gundumar Nasi na Badakhshan. Waɗannan tashin hankali sun tsananta saboda rashin jituwa na gida, ciki har da sarrafa albarkatu da binciken sojojin da aka aika. Fitrat, wanda banda shugabancin hafsoshin soji, yana ɗaya daga cikin manyan 'yan kabilar Tajik na Taliban a Badakhshan, a baya shi ma ya taka rawar sulhu a irin waɗannan tashin hankali.
Majiyoyin tsaro sun nanata cewa tattaunawar na ci gaba, kuma ba a san sakamakonta na ƙarshe ba.
……..
Ra'ayinka