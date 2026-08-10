Manazarcin Australiya: Yarjejeniyar Tsaro ta Makka A Takarda Kaɗai; Ingantaccinta Ba Tare Da Kasancewa A Fage Ba Abin Tambaya Ne

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wolfgang Puschtai, manazarcin manufofin tsaro da na soji na Australiya, a cikin hirarsa da tashar Al-Jazeera, ya yi nazari kan ingancin yarjejeniyar tsaro ta baya-bayan nan tsakanin Turkiyya, Saudiya, da Pakistan.
Puschtai ya yi imanin cewa yarjejeniyar tsaro ta baya-bayan nan tsakanin Turkiyya, Saudiya, da Pakistan "wani abu ne a takarda kaɗai."
Ya ce: Duk da hare-haren baya-bayan nan na Yemen a kan Riyadh, "ba mu ga kasancewar sojojin Pakistan ko Turkiyya a Saudiya ba."
Wannan manazarcin ya nanata: Idan a waɗannan ƙasashe uku babu wani ƙarfin soji a fage, ko kuma idan aka kai hari a Saudiya, sojojin Pakistan da Turkiyya ba su shiga ba, irin wannan yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa ba za su yi aiki ba a zahiri.
Saudiya, Pakistan, da Turkiyya a ranar Juma'a 16 ga Agusta a Makka sun sanya hannu kan wata takarda da ake kira "Yarjejeniyar Tsaron Haɗin Gwiwa ta Makka." Babban batun wannan takarda, bisa ga sanarwar haɗin gwiwa ta ƙasashen uku, shine "ƙa'idar tsaron gama-gari"; ma'ana cewa duk wani hari da makami da aka kai wa ɗaya daga cikin membobin uku, za a ɗauka a matsayin hari ga duka ukun.
Kwanan nan, tashar CNN ma, tare da yin wata magana ta izgili game da harin da sojojin Yemen suka kai a cikin ƙasar Saudiya, ta rubuta cewa "waɗannan hare-haren sun faru ne kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar Makka; yarjejeniyar da ya kamata ta ƙara matakin hana hare-hare da tsaron Saudiya." Har yanzu, manazarta da yawa sun yi shakka game da inganci da hana hare-hare na wannan yarjejeniya.
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