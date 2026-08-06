Iraki: An Gudanar Da Taron Shekara-Shekara Na Mahalarta Ziyarar Arba'in Daga Nahiyar Afirka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Dakin Taro na Imam Hasan (AS) a haramin Sayyid Abbas mai tsarki ya shaida ayyukan taron shekara-shekara na mahalarta ziyarar Arba'in daga nahiyar Afirka, tare da halartar mahalarta ziyara da daliban ilimin addini daga wasu ƙasashen Afirka, don tunawa da sakon Imam Hussain (AS) da kuma tuna darussa da dabi'u da ziyarar Arba'in ke kunshe da su.
Mai kula da taron, Al-Hassan Muhammad Nahari daga Najeriya, ya ce: Haramin Sayyid Abbas mai tsarki ya saba da ba da nau'o'i daban-daban na tallafi da hidima ga mahalarta ziyara, musamman masu zuwa daga ƙasashen Afirka, yana mai bayyana cewa gudanar da taron ya zo ne bayan amincewar mai kula da shari'a na harami mai tsarki, Babban Malami Al-Sayyid Ahmad al-Safi, na keɓe zauren Imam Hassan (AS) don karɓar bakuncin ayyukansa.
Ya kara da cewa wannan himma ta taimaka wajen samar da wurin da zai tara mahalarta ziyara da dalibai don musayar ilimi da tunawa da muhimmancin tafiyar Arba'in da darussan da ake samu daga gare ta, yana mika godiyarsa ga haramin Sayyid Abal Fadl Abbas mai tsarki bisa kyakkyawar haɗin kai da tallafin da suke ba shi.
A nasa bangaren, wani dalibin ilimin addini, Sheikh Ayyub Adam Umar daga Najeriya, ya ce: Ana gudanar da taron kowace shekara a ranar 21 ga watan Safar a ƙarƙashin taken (Sakon Husain - AS), kuma yana samun halartar mahalarta ziyarar Imam (AS) daga Najeriya da ƙasashen Afirka daban-daban, tare da daliban ilimin addini a larduna masu tsarki na Karbala da Najaf.
Ya bayyana cewa samar da zauren Imam Hasan (AS) ya taimaka wajen ci gaba da gudanar da taron da cimma manufofinsa na tunani da al'adu, yana mai nuna godiya da yabawa ga haramin Sayyid Abbas mai tsarki bisa karɓar wannan taron, wanda ke nuna kulawarsu ga tallafa wa mahalarta ziyara daga ƙasashe daban-daban da kuma ƙarfafa yanayin musayar ilimi da imani a tsakaninsu.
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