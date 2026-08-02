Pakistan Ta Yi Watsi Da Rahoton UNAMA Game Da Mutuwar Fararen Hulan Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ahmad Sharif Choudhry, kakakin sojojin Pakistan, ya yi watsi da rahoton baya-bayan nan na tawagar taimakon Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan game da mutuwar fararen hula a rikice-rikicen kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu.
Choudhry a wani taron manema labarai, ya bayyana sakamakon binciken UNAMA a matsayin "maras tushe," kuma ya yi iƙirarin cewa ayyukan sojin Pakistan a cikin ƙasar Afghanistan sun kai hari ne kawai ga maboya da ababen more rayuwa da ƙungiyar Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) ke amfani da su.
Ya ce mutanen da suka mutu a hare-haren kai tsaye na sojojin Pakistan, membobin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ne, kuma waɗannan ayyukan sun zo ne a cikin tsarin "kare kai" da nufin kare 'yan ƙasar Pakistan.
Wannan matsayi ya zo ne bayan buga sabon rahoton UNAMA. UNAMA ta bayyana cewa daga 1 ga Oktoba 2025 zuwa 30 ga Yuni 2026, jimillar fararen hula 499 ne suka mutu sakamakon rikice-rikice da hare-hare kan iyaka tsakanin sojojin Taliban da sojojin Pakistan, kuma wasu 1,216 suka jikkata. Wannan ƙididdiga ta haɗa da mutuwar da aka samu daga dukkan rikice-rikicen ɓangarorin biyu, kuma bai kamata a danganta duka ga hare-haren jiragen saman Pakistan ba.
Dangane da rahotannin UNAMA na baya, a cikin watanni uku na ƙarshe na shekara ta 2025 kawai, hare-haren da ake dangantawa da sojojin Pakistan a Afghanistan sun yi sanadin mutuwar fararen hula 70 da raunata 478. Mafi yawan waɗannan mutuwar sun faru ne a lokacin da tashin hankali ya tsananta tsakanin 10 zuwa 17 ga Oktoba.
UNAMA a baya ta buƙaci ɓangarorin biyu su dakatar da rikici, kuma ta tuna cewa kai wa fararen hula hari, wuraren zama, da cibiyoyin jinya haramun ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa.
………………
Ra'ayinka