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Pakistan Ta Yi Watsi Da Rahoton UNAMA Game Da Mutuwar Fararen Hulan Afghanistan

2 Agusta 2026 - 22:36
Lambar labari: 1847976
Source: ABNA24
Pakistan Ta Yi Watsi Da Rahoton UNAMA Game Da Mutuwar Fararen Hulan Afghanistan

Sojojin Pakistan sun yi watsi da rahoton UNAMA game da mutuwa da raunata fararen hula sama da 1,700 a rikice-rikicen kan iyaka tsakanin Afghanistan da Pakistan, suna kira shi a batu "maras tushe," tare da yin iƙirarin cewa hare-haren ƙasarsu sun kai hari ne kawai ga wuraren ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa:  Ahmad Sharif Choudhry, kakakin sojojin Pakistan, ya yi watsi da rahoton baya-bayan nan na tawagar taimakon Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan game da mutuwar fararen hula a rikice-rikicen kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu.

Choudhry a wani taron manema labarai, ya bayyana sakamakon binciken UNAMA a matsayin "maras tushe," kuma ya yi iƙirarin cewa ayyukan sojin Pakistan a cikin ƙasar Afghanistan sun kai hari ne kawai ga maboya da ababen more rayuwa da ƙungiyar Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) ke amfani da su.

Ya ce mutanen da suka mutu a hare-haren kai tsaye na sojojin Pakistan, membobin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ne, kuma waɗannan ayyukan sun zo ne a cikin tsarin "kare kai" da nufin kare 'yan ƙasar Pakistan.

Wannan matsayi ya zo ne bayan buga sabon rahoton UNAMA. UNAMA ta bayyana cewa daga 1 ga Oktoba 2025 zuwa 30 ga Yuni 2026, jimillar fararen hula 499 ne suka mutu sakamakon rikice-rikice da hare-hare kan iyaka tsakanin sojojin Taliban da sojojin Pakistan, kuma wasu 1,216 suka jikkata. Wannan ƙididdiga ta haɗa da mutuwar da aka samu daga dukkan rikice-rikicen ɓangarorin biyu, kuma bai kamata a danganta duka ga hare-haren jiragen saman Pakistan ba.

Dangane da rahotannin UNAMA na baya, a cikin watanni uku na ƙarshe na shekara ta 2025 kawai, hare-haren da ake dangantawa da sojojin Pakistan a Afghanistan sun yi sanadin mutuwar fararen hula 70 da raunata 478. Mafi yawan waɗannan mutuwar sun faru ne a lokacin da tashin hankali ya tsananta tsakanin 10 zuwa 17 ga Oktoba.

UNAMA a baya ta buƙaci ɓangarorin biyu su dakatar da rikici, kuma ta tuna cewa kai wa fararen hula hari, wuraren zama, da cibiyoyin jinya haramun ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa.

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