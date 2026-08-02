MDD: Hadarin Fataucin Bil'adama A Afghanistan Ya Na Ƙaruwa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin yaƙi da muggan ƙwayoyi da laifuka na Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ya yi gargadin cewa rikice-rikicen tattalin arziki da na bil'adama na lokaci guda, sun ƙara haɗarin fataucin bil'adama da cin zarafin masu rauni a ƙasar.
Wannan ofishin a yau Lahadi, 02 ga Agusta, a shafinsa na X ya rubuta cewa matsin lamba na zamantakewa da tattalin arziki sun ƙara sa 'yan ƙasar Afghanistan su fuskanci fataucin bil'adama, aikin tilas, da sauran nau'o'in cin zarafi.
Wannan gargadi ya zo ne a ci gaba da sanarwar haɗin gwiwa da Ofishin yaƙi da muggan ƙwayoyi da laifuka na Majalisar Dinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙaura ta Duniya suka fitar a ranar duniya ta yaƙi da fataucin bil'adama.
Waɗannan hukumomi biyu sun ce komawar 'yan gudun hijira da yawa na tilas daga ƙasashen makwabta, raguwar tattalin arzikin karkara da ya dogara da noman opium, rashin damammakin rayuwa na dabam, raguwar taimakon jinƙai, bala'o'in yanayi, da ci gaba da takunkumi kan haƙƙin mata da 'yan mata, sun faɗaɗa hanyoyin fatauci da cin zarafi.
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