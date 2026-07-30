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Iraqi: An Gudanar Da Jana’izar Shahidan Hare-Haren Saudiyya Da Amurka A Karbala + Hotuna

30 Yuli 2026 - 22:08
Lambar labari: 1847000
Source: ABNA24
Iraqi: An Gudanar Da Jana’izar Shahidan Hare-Haren Saudiyya Da Amurka A Karbala + Hotuna

An gudanar da Jana'izar Girmamawa Ga Gawarwakin Shahidan Hare-haren Amurka da Saudiya A Karbala Mai Tsarki

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Birnin Karbala Mai Tsarki, da yammacin yau Alhamis, ya shaida gagarumin taron jana'izar girmamawa ga gawarwakin wasu shahidai da suka yi shahada sakamakon hare-haren Amurka da Saudiya masu yaudara.

An fara taron jana'izar ne tare da halartar jami'ai da ɗimbin jama'a, inda mahalarta suka yi Allah wadai da maimaita hare-haren rashin kunya kan dakarun Hashdush-Sha'abi (Dakarun Al’umma) waɗanda ke gudanar da aikin kiyaye tsaro da kwanciyar hankali kafatain kasar Iraqi.

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