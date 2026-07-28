Politico: Ganawar Netanyahu Da Trump Musiba Ce Ne Ga 'Yan Kungiyar America First

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mujallar "Politico" a cikin wani rahoto ta rubuta cewa, magoya bayan ƙungiyar "America First" a jam'iyyar Republican, sun ɗauki ganawar baya-bayan nan ta Donald Trump da Benjamin Netanyahu a matsayin "bala'i mai yiwuwa" ga manufofinsu. Wannan ƙungiya tana fargabar cewa, firayim ministan Isra'ila zai yi amfani da wannan ganawa don matsa wa Trump shiga cikin tashin hankali na soji da Iran; wani mataki da zai iya sake jawo Amurka cikin yaƙi mai tsawo da zai dade a Gabas ta Tsakiya.
A cewar wannan mujalla, yayin da Washington da Tehran a kwanakin baya suka dakatar da hare-haren juna don ba da damar sake farfado da tattaunawar zaman lafiya, tafiyar Netanyahu zuwa Washington an yi ta ne da nufin samun goyon bayan Trump don ci gaba da ayyukan soji. J.D. Vance, mataimakin shugaban kasa, a baya ya zargi gwamnatin Netanyahu da cewa, da nufin tsawaita yaƙi, ta lalata hanyar tattaunawa tsakanin Washington da Tehran da gangan.
Politico ta yi nuni da cewa, ko da Trump da kansa, a taron kungiyar kasashe bakwai na baya-bayan nan (G7), ya yi suka mai zafi game da ci gaba da hare-haren Isra'ila a kan Hizbullah a Lebanon. A ganin masu lura da lamura, Netanyahu, wanda ke fuskantar matsin lamba na zaɓe mai wahala a watan Oktoba, don ceto rayuwarsa ta siyasa, yana buƙatar nuna "wata nasara ta zahiri" daga wannan ganawa, amma wannan buƙata ta ci karo da tsarin Trump na yanzu na rage shiga ayyukan soji.
A ƙarshe, wannan ganawa ga Netanyahu caca ce mai girma; domin dukkan asalinsa na siyasa ya ginu ne akan "yaƙi da Iran," amma yanzu yana fuskantar shugaba wanda, aƙalla, yana ƙarƙashin matsin lamba don yanke shawara ta ƙarshe bisa ga muradun ƙasa na Amurka da kuma guje wa yaƙe-yaƙe marasa iyaka. Rashin nasarar shawo kan Trump na iya kara raunana matsayin Netanyahu mai rauni a zaɓen da ke gabatowa.
Gwamnatin yahudawa a wannan watan ba ta shiga cikin ayyukan ta'addanci na Amurka da ya ɗauki kusan makonni biyu a kan Iran ba.
Netanyahu a 'yan makonnin da suka gabata ya yarda cewa, shi da Trump suna da sabani, domin da alama muradun Isra'ila da Amurka a yankin sun rabu da juna.
Wata tattaunawar wayar tarho mai tsanani a watan Yuni, inda shugaban Amurka ya kira firayim ministan gwamnatin yahudawa mahaukaci, wadda da farko ta fita ga manema labarai, sannan daga baya Trump da kansa ya tabbatar da ita a bainar jama'a, ta bayyana tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin su biyun.
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