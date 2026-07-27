Isra'ila Na Ci Gaba Da Kai Hare-Hare A Kudancin Lebanon, Tana Kona Da Rushe Gidaje A Bint Jbeil

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga rahotannin cikin gida, sojojin mamaya sun kona da rushe gidaje da dama a yankin Saf Al-Hawa na birnin Bint Jbeil da kuma kan hanyar da ke zuwa ƙauyen Aynata da safiyar ranar Asabar. An bayyana hare-haren a matsayin wani ɓangare na yunkurin lalata ƙauyuka da garuruwan da ke kan gaba a kudancin Lebanon.
Da yammacin ranar Juma'a, sojojin mamaya sun kuma kai wani harin bom a yankin da ke tsakanin ƙauyukan Meiss Al-Jabal da Houla.
A gundumar Tyre, sojojin mamaya sun sake yin wani harin bom a ƙauyen Majdal Zoun. Dangane da rahoton, fashewar ta zo daidai da harbe-harbe da manyan bindigogi a kusa da wani sansanin sojojin Lebanon da ke tsakanin ƙauyukan Majdal Zoun da Al-Mansouri.
Hare-haren na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da shugabancin siyasar Lebanon ke ci gaba da tattaunawa kai tsaye da "Isra'ila" ƙarƙashin shiga tsakani na Amurka, tare da tattaunawa kan wata "yarjejeniyar tsari" da aka gabatar.
A baya, a ranar 22 ga Yuli, sojojin mamaya sun kai wani harin bom a a kusa da garin Baraachit a gundumar Bint Jbeil. Sojojin mamaya sun kuma kai hare-hare biyu ta sama a yankin da ke tsakanin Al-Mansouri da Majdal Zoun a gundumar Tyre, yayin da aka bayar da rahoton cewa wani jirgin maras matuki na "Isra'ila" ya jefa bam mai sauti a kan Mansouri.
A ranar 20 ga Yuli, sojojin "Isra'ila" sun kai wani babban harin bom a Kfar Tebnit, inda aka ce an ji karar fashewar a duk yankin Nabatieh.
Majiyoyin Lebanon sun ce hare-haren da ake ci gaba da yi sun zama cin zarafin "tsagaita wuta" da yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Iran da Amurka, wadda ta buƙaci kawo ƙarshen tashin hankali a dukkan fagage, ciki har da Lebanon.
Dangane da ƙididdigar ƙarshe da Cibiyar Ayyukan Gaggawa ta Ma'aikatar Lafiya ta Lebanon ta fitar, adadin wadanda suka yi shahada daga faɗaɗa zaluncin "Isra'ila" tsakanin 2 ga Maris zuwa 20 ga Yuli ya kai shahidai 4,328 da raunata 12,230.
Ministar Ilimi Mai Zurfi ta Lebanon Rima Karami ta kuma ce sojojin mamaya na "Isra'ila" sun wawashe da lalata makarantu uku a kudancin Lebanon. Da take magana a ranar 18 ga Yuli, Karami ta ce sojojin mamaya sun kai hari a makarantun, sun sace abubuwan da ke cikinsu, bayan nan sun dasa bama-bamai a cikin gine-ginen sannan suka rushe su.
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