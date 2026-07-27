Rahoto Cikin Hotuna | Na Hidimtawa A Dare Da Rana Ga Maziyartan Arba'in Na Husaini A Ilam

A daidai lokacin da aka fara kwararar maziyartan Arba'in na Imam Husaini da ƙaruwar zirga-zirgar su daga iyakokin yammacin ƙasar, lardin Ilam, a matsayin ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da ke kaiwa wuraren ibada masu tsarki, yana karbar bakuncin dubban maziyarta na cikin gida da waje. A wannan tsari, ayukan masoya Amiril-Mu'minin (A.S), tare da haɗin gwiwar Gidauniyar Marasa Ƙarfi ta Juyin Juya Hali, suna ba da ayyuka na jin daɗi da walwala, wurin kwana, karɓar baƙi, tsaftace kaya, lafiya, banki, da shirye-shiryen al'adu da addini ga maziyartar Arba'in a kowane dare da rana.
27 Yuli 2026 - 23:42
Lambar labari: 1845938
Source: ABNA24
Hoto: Mansoureh Gholichi
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