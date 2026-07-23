Jiragen Ruwa 9 Sun Gaza Wucewa Ta Babul-Mandeb Bayan Killacewar Tashoshin Jiragen Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bayan sanar da killacewar tashoshin jiragen ruwa na Saudiyya, aƙalla jiragen ruwa 9 sun ƙi wucewa ta mashigar Babal-Mandeb, kuma daga cikinsu akwai jiragen ruwa masu ɗauke da man fetur daga tashar jiragen ruwa ta Yanbu.
Bugu da kari, kamfanin dillancin labarai na France-Presse, ya nakalto daga Majalisar Jigilar Ruwa ta Duniya, ya bayyana cewa, jiragen ruwa sun sami gargadi daga Yemenawa cewa, idan ba su bi umarnin sojojin ba, za su zama manufa ga hare-hare.
"Ansarallah" ta Yemen a ranar Litinin da ta gabata ta sanar da hana zirga-zirgar ruwa ga Saudiyya, wanda hakan na iya buɗe sabon fage a wannan yaƙi. "Ansarallah" a cikin sanarwa ga kamfanonin jigilar ruwa, sun yi barazanar kai hari a kan kowane jirgin ruwa da zai yi ƙoƙarin ɗauka ko sauke man Saudiyya.
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