  1. Shafin farko
  2. hidima
  3. Muhimman Labarai

Keta Yarjejeniyar Fahimtar Juna Ya Sake Tabbatar Da Rashin Daraja Da Amincin Sa Hannun Shugaban Amurka

Jagora: Rakiyar Janazar Shahidin Iran Wani Batun Tarihi Ne Da Yunkuri Maras Misali

18 Yuli 2026 - 21:53
Lambar labari: 1841889
Source: ABNA24
Jagora: Rakiyar Janazar Shahidin Iran Wani Batun Tarihi Ne Da Yunkuri Maras Misali

Manyan Batutuwa Da Ke Cikin Sabon Sakon Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci, Ayatullah Sayyid Mujtaba Husaini Khamene'i

Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci: Keta yarjejeniyar fahimtar juna ya sake tabbatar da rashin darajar sa hannun shugaban Amurka da rashin amincinsa; Al'ummar Iran sun koyar da darussa da ba za a iya mantawa da su ba ga makiya Amurka.

A cewar Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Manyan Batutuwa A Sakon Jagora:

- Yarda da Aminci ga jami'an da aka ba su alhakin kare muradun Iran yana tabbatar da kare muradun ƙasa; Kuma bai kamata sukar aikin jami'ai ya haifar da zaluntar waɗanda ba su da laifi ba, ko kuma ya raunana haɗin kai da dunkulewar zamantakewa ba.

- Daga cikin muhimman abubuwa akwai dagewa kan hadin kai mai tsarki a dukkan matakai; Kuma guje wa rarrabuwa da jayayya wajibi ne a kan kowa.

- Rawar da jami'ai da masu aminci ga juyin juya hali da Imam da jagora shahidi wajen daidaita da haɗin kan ƙasar tana da matukar muhimmanci.

- Ina godiya ga ayyukan da cibiyoyin fararen hula da sojoji suka yi, da kasancewar wakilan Fagen gwagwarmaya da ƙungiyoyin Musulunci a lokacin jana'izar shahidin jagora.

………..

Alamomi

Ra'ayinka

You are replying to: .
captcha