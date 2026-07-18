Jagora: Rakiyar Janazar Shahidin Iran Wani Batun Tarihi Ne Da Yunkuri Maras Misali

Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci: Keta yarjejeniyar fahimtar juna ya sake tabbatar da rashin darajar sa hannun shugaban Amurka da rashin amincinsa; Al'ummar Iran sun koyar da darussa da ba za a iya mantawa da su ba ga makiya Amurka.
A cewar Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Manyan Batutuwa A Sakon Jagora:
- Yarda da Aminci ga jami'an da aka ba su alhakin kare muradun Iran yana tabbatar da kare muradun ƙasa; Kuma bai kamata sukar aikin jami'ai ya haifar da zaluntar waɗanda ba su da laifi ba, ko kuma ya raunana haɗin kai da dunkulewar zamantakewa ba.
- Daga cikin muhimman abubuwa akwai dagewa kan hadin kai mai tsarki a dukkan matakai; Kuma guje wa rarrabuwa da jayayya wajibi ne a kan kowa.
- Rawar da jami'ai da masu aminci ga juyin juya hali da Imam da jagora shahidi wajen daidaita da haɗin kan ƙasar tana da matukar muhimmanci.
- Ina godiya ga ayyukan da cibiyoyin fararen hula da sojoji suka yi, da kasancewar wakilan Fagen gwagwarmaya da ƙungiyoyin Musulunci a lokacin jana'izar shahidin jagora.
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