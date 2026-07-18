Mamdani: Netanyahu Mai Laifin Yaƙi Ne; Ana Bibiyar Doka Don Kama Shi A New York

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Magajin garin New York, yana mai bayyana Benjamin Netanyahu, firayim ministan gwamnatin yahudawa, a matsayin "mai laifin yaƙi," ya sanar da cewa har yanzu yana nazarin hanyoyin shari'a da doka don yiwuwar kama shi idan ya yi tafiya zuwa wannan birni.
Zahran Mamdani a cikin hira da jaridar New York Times ya jaddada cewa gwamnatin birnin New York tana kimanta ikonta na shari'a game da yiwuwar aiwatar da hukuncin kama Netanyahu a lokacin halartarsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Satumba.
Mamdani, yana mai nuni ga hukuncin da kotun laifukan duniya ta fitar a kan firayim ministan gwamnatin yahudawa, ya bayyana cewa "wurin Netanyahu a La Hague ne," kuma dole ne ya amsa laifukan da ake tuhumarsa da su game da yaƙin Gaza.
Ya kuma sanar da cewa yana ci gaba da tattaunawa da ofishin shari'a na birnin New York don sanin ko yana da ikon shari'a da ake buƙata don bayar da umarnin kama wani jami'in waje.
Magajin garin New York, yana mai bayyana matsayinsa na baya a yayin gasar zaɓe, ya jaddada cewa idan akwai goyon bayan shari'a, zai aiwatar da hukuncin kotun laifukan duniya. Ya kuma bayyana a baya cewa yaƙin Gaza, bisa ga kimantawar wasu hukumomin duniya, ya zama "kisan kiyashi."
A gefe guda, Netanyahu, yayin da yake musanta waɗannan maganganun, ya zargi magajin garin New York da goyon bayan Hamas. Waɗannan abubuwan suna faruwa ne a daidai lokacin da ake ganin alamun canjin tsarin wani ɓangare na jam'iyyar Democrat ta Amurka game da gwamnatin yahudawa; ta yadda a kwanakin baya, kusan rabin wakilan Democrat na majalisar wakilai ta Amurka sun zaɓi goyon bayan kudirin dakatar da taimakon Washington ga Isra'ila; matakin da masu lura ke ɗauka a matsayin nuni ga ƙaruwar sukar manufofin Tel Aviv a yaƙin Gaza.
…………………..
Ra'ayinka