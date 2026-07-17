IRGC: Sun Lalata Radar Sarrafa Makamai Ta Ruwa Da Sama Na Amurka A Oman

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A ci gaba da ayyukan ramuwar gayya na mayaƙan Musulunci, da sanyin safiyar yau, rundunar ruwa ta dakarun juyin musulunci, a zagaye na goma sha uku na aikin Nasr 2, da lambar albarka "Ya Aba Abdillahil-Husain (A). Sun kai hari tare da lalata radar sarrafa ruwa a kan duwatsun Salama, da radar sarrafa makamai ta sama ta Amurka da ke yankin Ghanam na Oman. Wannan aikin sadaukarwa ne ga dukkan al'ummomin masu kishi na lardunan Khuzestan, Bushehr, Hormozgan da Sistan da Baluchistan.
Ayyukan ramuwar gayya suna ci gaba da ƙarfi, kamar yadda farkawarku ta jarumtaka ta ku mutane; kuma mashigar Hurmuz, da falalar Allah, har yanzu tana ƙarƙashin ikon masu jarumtaka na rundunar ruwa ta dakarun juyin musulunci.
Kuma Babu Wata Nasara Fa Ce Daga Wurin Allah Mabuwayi Mai Hikima.
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