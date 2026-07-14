Rasha Ta Yi Luguden Wuta Kan Kyiv Bayan Sanar Da Haɗin Kan Turai Don Taimakawa Ukraine

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hukumomin Ukraine sun ba da rahoton jin fashe-fashe da dama a wasu yankuna na babban birnin, suna masu nuni da cewa harin ya faru ne da safe, kuma wannan ya biyo bayan barazanar shugaban Rasha Vladimir Putin na mayar da martani ga hare-haren Ukraine da harba makamai mafi ƙarfi da faɗi.
A gefe guda, hukumomin Rasha sun sanar da mutuwar fararen hula 13 sakamakon hare-haren jirage mara matuki na Ukraine da suka kai a kan yankunan da ke ƙarƙashin ikonsu a gabashin da kudancin Ukraine.
Wannan tashin hankali ya zo daidai da sanarwar shugabannin Faransa, Birtaniya, Jamus, Italiya, Netherlands, Denmark, Norway, Spain, Sweden da Ukraine, daga Paris, na kafa haɗin gwiwar tsaro wanda ke da nufin ƙarfafa ƙarfin fuskantar makamai masu linzami na ballastic, baya ga bayar da ƙarin tallafi ga tsaron saman Ukraine.
Haka kuma Faransa, Birtaniya da Spain sun bayyana shirye-shiryensu na tura sojoji zuwa Ukraine idan aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta, a cikin gargadin Rasha na ɗaukar duk wani sojojin waje a ƙasar Ukraine a matsayin halastacciyar manufa wajen ki masa hari.
A nata bangaren, Moscow ta jaddada rashin amincewarta ga abin da ta kira haɗin gwiwar "masu rura wutar yaƙe-yaƙe," tana mai ɗaukar cewa sabbin matakan Turai ba sa taimakawa wajen cimma sulhu na lumana, yayin da ake ci gaba da yaƙe-yaƙe tsakanin bangarorin biyu a shekara ta biyar.
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