An Gudanar Da Taron Tunawa Da Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali A Nairobi, Kenya + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Daruruwan masu makoki a ranar Alhamis 17 ga Yuli, shekara ta 1405 na hijira (23 ga Muharram, 1448 na hijira) sun taru a cibiyar al'adu ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran a birnin Nairobi, babban birnin Kenya, don halartar bikin tunawa da jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i.
Wannan taron, wanda cibiyar al'adu ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Kenya ta shirya, ya kasance tare da halartar daruruwan muminai, malamai da masana Musulunci, shugabannin gargajiya, shugabannin zamantakewa da siyasa da kuma masoya Ahlul-Bayt (a.s). Mahalarta, ta hanyar kasancewarsu, sun nuna girmamawa ga matsayi mai girma na jagora shahidin juyin juya hali, kuma sun bayyana hadin kai da juyayi ga al'ummar Jamhuriyar Musulunci ta Iran a wannan lokacin makoki.
Mahalarta a wannan taron sun jaddada cewa rayuwar Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i, misali ce ta jagoranci bisa imani, adalci, sadaukarwa da juriya wajen kare hakkin Musulmai da masu rauni a duniya. Sun kuma yi isha da cewa ayyukansa, tunaninsa da gadonsa masu daraja za su dawwama a ƙwaƙwalwar tarihi da tsatso masu zuwa.
Daga cikin masu halarta a wannan taron, akwai Sheikh Ali Samwaja, daya daga cikin shugabannin addini da masu fafutuka da aka sani a Kenya. A cikin jawabinsa, ya yi bayani kan halin da tarihin jagora shahidin juyin juya hali, kuma ya jaddada rawar da ya taka wajen ƙarfafa hadin kan al'ummar Musulunci, yaɗa al'adun Gwgwarmaya da kare dabi'un Musulunci da jarumtaka, hikima da basira.
A ƙarshen wannan taron, jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Kenya da kuma shugaban cibiyar al'adu ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sun nuna godiya ga dukkan muminai da baƙi da suka halarci wannan taro. Sun bayyana cewa wannan halarta mai yawa, alama ce ta dangantakar 'yan'uwantaka mai ƙarfi tsakanin al'ummomin Iran da Kenya, kuma tana nuna cewa tunawa, manufofi da dabi'un da jagora shahidin juyin juya hali ya yi tasiri da tabbatuwa musu, matukar suna raye kuma za su dawwama a zukatan masu 'yanci na duniya.
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