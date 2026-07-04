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The Independent: An Shirya Tsare-Tsare Masu Yawa Don Jana'izar Gawar Shahidin Jagoran Iran

4 Yuli 2026 - 19:18
News ID: 1835467
Source: ABNA24
The Independent: An Shirya Tsare-Tsare Masu Yawa Don Jana'izar Gawar Shahidin Jagoran Iran

Jaridar Ingila The Independent a cikin wani rahoto, yayin da take yin nuni ga fara tarukan tunawa da jana'izar gawar Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i, Shahidin jagoran Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ta ba da rahoton tsare-tsare masu yawa na tsaro, zirga-zirga da takaita sararin samaniyar Tehran don gudanar da wannan taron na ƙasa, kuma ta rubuta cewa an dakatar da ayyukan yau da kullun a babban birnin.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Jaridar Ingila The Independent a cikin wani rahoto da ta yi na ɗaukar hotunan tarukan girmama gawar Ayatullahil-Uzma Khamene'i, jagora shahidin Iran. Tarukan girmamawa da jana'izar gawar Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i, shahidin jagoran Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sun fara ne daga ranar Asabar tare da halartar jama'a da yawa a Tehran.

Bisa ga wannan rahoto, an sanya takaitawa masu yawa a sararin samaniyar Tehran, kuma an shirya tsare-tsare masu yawa na tsaro da zirga-zirga don gudanar da taron. An kuma dakatar da ayyukan yau da kullun a babban birnin don masu makoki su iya halartar wannan taron na ƙasa.

The Independent ta rubuta: Tarukan girmamawa da jana'izar gawar shahidin jagoran Iran, ban da garuruwa daban-daban na wannan ƙasa, za a kuma kai su ga ƙasar Iraki makwabciyar Iran.

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