The Independent: An Shirya Tsare-Tsare Masu Yawa Don Jana'izar Gawar Shahidin Jagoran Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Jaridar Ingila The Independent a cikin wani rahoto da ta yi na ɗaukar hotunan tarukan girmama gawar Ayatullahil-Uzma Khamene'i, jagora shahidin Iran. Tarukan girmamawa da jana'izar gawar Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i, shahidin jagoran Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sun fara ne daga ranar Asabar tare da halartar jama'a da yawa a Tehran.
Bisa ga wannan rahoto, an sanya takaitawa masu yawa a sararin samaniyar Tehran, kuma an shirya tsare-tsare masu yawa na tsaro da zirga-zirga don gudanar da taron. An kuma dakatar da ayyukan yau da kullun a babban birnin don masu makoki su iya halartar wannan taron na ƙasa.
The Independent ta rubuta: Tarukan girmamawa da jana'izar gawar shahidin jagoran Iran, ban da garuruwa daban-daban na wannan ƙasa, za a kuma kai su ga ƙasar Iraki makwabciyar Iran.
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