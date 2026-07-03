Rahoto Na Lokutan Shigowar Jami'an Kasashen Waje Zuwa Tehran Don Bankwana Da Jagora Shahidin Juyin Juya Hali + Bidiyoyi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Da safiyar Juma'a 3 ga Yuli, shekara ta 2026, a yayin da bakin hukuma suka fara shigowa kasar Iran, an fara taro maraba da kwamitocin kasa da kasa tare da halartar jami'an siyasa na kasar Irana filin jirgin sama na kasa da kasa na Mehrabad a birnin Tehran.
Emomali Rahmon, shugaban Tajikistan, shugaban Iraqi, mataimakin majalisar jama'ar China, shugaban yankin Kurdistan na Iraqi, Cevdet Yılmaz, mataimakin shugaban Turkiyya, Mikheil Kavelashvili, shugaban Georgia, firayim ministan Armenia da Nuriddin Ismoilov shugaban majalisar Uzbekistan da shugaban majalisar Kyrgyzstan sun kasance daga cikin jami'an da suka shigo kasar kafin la'asar din yau Juma'a.
A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen, a taron bankwana da gawar shahidin Iran, baya ga kusan kasashe 100 ko kwamitoci na hukuma, ko shugabannin da kungiyoyin jama'a, shugabannin gwamnatoci 8 da shugabannin majalisa 12 za su halarta.
Karfe 14:16 | Shehbaz Sharif, Firayim Ministan Pakistan Ya Shigo Tehran Domin Halartar Taron Girmamawa Ga Gawar Shahidin Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci.
Karfe 14:10 | Sahiba Gafarova, Shugabar Majalisar Jamhuriyar Azerbaijan Ta Shigo Tehran Domin Halartar Bikin Girmamawa Ga Gawar Shahidin Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci.
Karfe 12:26 | Kwamitin Oman Ya Shigo Tehran Domin Halartar Taron Girmamawa Ga Gawar Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali.
Karfe 12:08 | Mikheil Kavelashvili, Shugaban Georgia Ya Shigo Tehran Domin Halartar Taron Girmamawa Ga Gawar Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali.
Karfe 11:20 | Cevdet Yılmaz, Mataimakin Shugaban Turkiyya Ya Shigo Tehran Domin Halartar Taron Girmamawa Ga Gawar Shahidin Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci.
Karfe 10:37 | Shugaban Majalisar Kyrgyzstan A Shugabancin Tawagar Majalisa Ya Shigo Tehran Domin Halartar Taron Jana'izar Shugaba Shahidin Al'umma.
Karfe 10:32 | Nezar Amidi, Shugaban Iraqi Ya Shigo Tehran Domin Halartar Taron Girmamawa Ga Gawar Jagora Shahidin Juyin Juya Hali.
Karfe 9:58 | Shigowar Emomali Rahmon Shugaban Tajikistan Zuwa Tehran Domin Halartar Taron Bankwana Da Jagora Shahidin Iran.
Karfe 9:50 | Shigowar Nuriddin Ismoilov Shugaban Majalisar Uzbekistan Da Tawagar Majalisa Zuwa Tehran Domin Halartar Taron Jana'izar Shugaba Shahidin Al'umma.
Karfe 8:52 | Shigowar Firayim Ministan Armenia Zuwa Kasar Mu Domin Halartar Taron Bankwana Da Jana'izar Shugaba Shahidin Al'umma.
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