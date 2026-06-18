Al-Quds: Iran Ta Sake Rubuta Tarihi A Yankin Da Sabuwar Siyasarta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: A cikin ci gaba da nazarin yanki da na duniya game da sakamakon yaƙin Amurka da gwamnatin yahudawa a kan Iran da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Tehran da Washington kwanan nan, jaridar Al-Quds Al-Arabi ta Landan, a cikin wata makala, ta yi nazari kan sabon ma'auni na fifikon dabarun yaki wanda Iran ta kafa a yankin.
A cikin watanni goma sha biyu da suka gabata, Tehran ta tsara wata dabarar yaki ta yanki ta mayar da kanta daga sahun ƙarshe na kariya zuwa sahun faro a kai farmaki a fuskantar Isra'ila, kuma ta shimfiɗa layin killacewa mai zurfi daga Bahar Maliya zuwa Balkan, Bahar Rum ta Gabas, Bahar Maliya, Nahiyar Afirka da Tekun Farisa wanda hakan na nufin kewaye Isra'ila daga yamma, gabas, arewa da kudu gaba daya.
Wannan sabuwar dabarar tana kewaye da Isra'ila daga yamma, gabas, arewa da kudu, kuma zana sabuwar dabarar tsaro ta yanki mai iya aiwatarwa bisa ka'idodin adalci, daidaito, girmamawar juna, hadin kai da kwanciyar hankali.
Yanzu, bayan sanar da yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin Amurka da gwamnatin yahudawa a kan Iran, da janyewar killacewar ruwa, da bude mashigar Hurmuz don zirga-zirgar lafiya da mayar da haƙƙoƙin Iran da wasu kudurorin baya na Amurka, Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Makamashi ta Duniya suka keta, wannan hakki ne na al'ummar Iran su yi murnar nasarar ƙudurin tsayin daka bisa zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar ƙarfin soji, ba wai kawai a fuskantar girman kai na Amurka da Isra'ila ba har ma a dukkan rikice-rikicen yankin.
A yau, Iran bayan nasara a mashigar Hurmuz, tana sake rubuta tarihi a yankin. Bayan waɗannan ma'auni, hanya a bayyane take kuma a fili cewa kawai mafita ita ce ƙudurin tsayin daka. Yarjejeniyar Islamabad da za a sanya hannu a hukumance ranar Juma'a a Geneva, mafari ne kawai na tafiya, ba ƙarshenta ba, tafiya da ke haɗa ƙuduri da diflomasiyya cikin wayo, sassauci da ramuwar gayyar soji.
Dabarar Fifikon Yaki Ta Yanki Na Iran A Kan Aikin Yahudawa
Nazarin maganganun shugabannin Iran a kwanakin baya ya nuna cewa Tehran ta fara iyakokin dabararta na fifikon yaki ta yanki daga yamma da Lebanon (jan layi saboda kasancewa a gaban gaba da Isra'ila), daga kudu zuwa Bahar Maliya, Yemen da Nahiyar Afirka kuma daga arewa zuwa Azerbaijan da Tekun Farisa (waɗanda suke zama muhallin wannan yanki na hana yaki). Don haka, wannan iyaka yana cin karo da ka'idar fifikon soji na Isra'ila da dabarar yahudawa ta mamaye yanki.
Waɗannan iyakokin yankin hana yaki suna haifar da dangantaka mai sarkakiya tsakanin tsaro a Bahar Rum ta Gabas da Tekun Farisa. Nahiyar Afirka da Asiya ta Tsakiya suna buƙatar dabarar yanki mai tasiri da diflomasiyya cikin wayo. Don wannan manufa, Iran dole ne ta ƙirƙiri ƙawance masu yanayin siyasa, ba na akida ko na mazhaba ba, don taimakawa kanta da kawayenta wajen aiwatar da ayyukan kiyaye tsaro na yanki.
A wannan fanni, ƙarfafa dangantakar Tehran da China da Rasha yana da matukar muhimmanci, kamar yadda haɓaka dangantaka da Turkiyya ke da muhimmanci don hana kutsawar Isra'ila zuwa kasashen Asiya ta Tsakiya ta hanyar Azerbaijan. Dangane da tasirin tarihi na Turkiyya a Asiya ta Tsakiya, ƙirƙirar dangantakar siyasa mai zurfi da ita zai taimaka wa Iran wajen kiyaye tsaron ƙasarta da kuma taka rawa mai tasiri wajen kiyaye tsaro na yanki.
Irin wannan hadin gwiwa yana da muhimmanci ga amfanin kasashen biyu (Iran da Saudiyya). domin kada a bar Isra'ila ta yi aiki da kariya a tekun Maliya, kamar tekun Rum ta Gabas, kuma yana da muhimmanci Saudiyya ta shiga cikin ƙirƙirar shinge mai ƙarfi don hana faɗaɗa Isra'ila zuwa gabas ta hanyar Lebanon, Siriya da Jordan.
Tilasta Azamar Siyasar Iran Ga Amurka Ta Hanyar Ƙarfin Soji
Yarjejeniyar Islamabad tsakanin Tehran da Washington ita ce farkon bayyanar dabarar ficen yaki ta yanki, ta fuskar diflomasiyya da ta soji. Bisa shaidun da ake da su da kuma furucin ma'aikatar harkokin waje da majalisar koli ta tsaron ƙasar Iran, Tehran ta kusan samun duk abin da take so, bisa ga tsarin dabarar gaba ɗaya, na rashin yin watsi da haƙƙoƙin ƙasa na asali, rashin jefa nasarorin da ta samu a lokacin yaƙi cikin haɗari, da rashin barin wani ƙuntatawa nan gaba a kan 'yancin azamarta da 'yancin yanke shawara.
Wannan yarjejeniya, kamar yadda Tehran ta sanar, ta haɗa da kawo ƙarshen yaƙi a dukkan fagage, musamman fagen Lebanon, wanda ke sanya Trump cikin arangama kai tsaye da Netanyahu. Manyan gatan da Iran ta samu a wannan yarjejeniya sun shafi kawo ƙarshen takunkumi, soke killacewar ruwa, samun damar dukiyoyin da aka killace, da kuma shirye-shiryen da suka shafi haɗa aiwatar da alkawuran da aiwatar da yarjejeniyar kanta.
A gefe guda kuma, rangwamen da Washington ta yi wa Tehran kwanan nan don gamsar da ita don kada ta rama harin na biyu na Isra'ila a Dahieh Beirut, ya fallasa rarrabuwar kawuna mai zurfi a dangantakar Amurka da gwamnatin yahudawa game da wannan yarjejeniya. Wannan rarrabuwar ta kai har Trump a cikin tattaunawar wayar tarho da Netanyahu a ranar Lahadi, inda ya sanar da shi game da wannan yarjejeniya, ya zage shi da kansa kuma ya zarge shi da wauta da jahilci a kimantawarsa game da yadda ake tafiyar da rikici a yankin.
Trump ya ce a maganganunsa da Netanyahu ya dage cewa dole ne a kawo ƙarshen yaƙi a Lebanon kuma Isra'ila dole ta daina kai hari a Beirut ko kowane yanki na Lebanon har abada. Bayan wannan tattaunawa, Trump ya ba da umarnin shugabanci na kawo ƙarshen yaƙi a mashigar Hurmuz, fara soke killacewar ruwa na Iran da bude mashigar Hurmuz don zirga-zirgar lafiya ga kowa.
Abin lura shi ne, jami'an Iran duk da samun manyan sassauci daga Amurka suna nanata cewa yarda da wannan yarjejeniya ba ya nufin amincewa da makiya, kuma Tehran za ta sa ido sosai kan aiwatar da alkawuran Amurka.
A kan haka, a lokacin tattaunawar kwanaki 60, za a tattauna batutuwa da yawa ciki har da soke takunkumin farko da na biyu na Amurka a kan Iran, da kuma soke kudurorin Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da majalisar gwamnonin Hukumar Makamashi ta Duniya a kan Iran.
Batun nukiliya ma za a tattauna shi tare da tsarin sake ginawa da bunƙasa tattalin arzikin Iran bayan yaƙin da aka kakaba ma ta, kuma Iran ta jaddada wajabcin ƙirƙirar tsarin sa ido da kulawa don tabbatar da aiwatar da alkawuran da bangarorin biyu suka yi.
Bangaren Iran ya kuma jaddada cewa sojojinta "za su ci gaba da kasancewa cikin shiri don tunkarar duk wani makirci na gaba," kuma yatsun Tehran za su ci gaba da kasancewa a kan kunamar makamai.
Dangane da sabon ma'auni na ficen yaki da dabaru na yanki, Iran ta nuna cewa sansanonin soji na Amurka a kasashen Tekun Farisa sun zama matsalar tsaro, mamadin abin da ake amfani da shi na kai hari ba, ga Amurka da kasashen Tekun Farisa masu karbar bakuncinta.
Wannan ma'auni ya kuma nuna cewa Isra'ila a hankali tana zama nauyi da ke cinye albarkatun soji na Amurka kuma tana barazana ga bukatunta na dabarun siyasa. Iran ta amince da rawar da hanyoyin ruwa a ma'aunin hana yaki na dabaru kuma ta canza matsayinta na aiwatar da ka'idar hadakar fagage na tsayin daka, daga kariya zuwa gaba na kai hari idan ya cancanta.
Wani abin da ba’a shakkarsa shi ne bayan kafa sabon ma'auni na fifikon yaki na Iran, Larabawa har yanzu su ne bangaren da suka boye a ma'aunin fifikon yakin dabaru na yanki, kuma suna gamsuwa da rawar da suke takawa a gefe a rikicin da a farko yake harar su.
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